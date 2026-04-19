Con un enfoque que combina periodismo de investigación y relato dramático, Dinastía: los Murdoch (Dynasty: The Murdochs) se posiciona como una de las docuseries más impactantes del streaming reciente, ideal para quienes buscan historias reales donde el poder, la política y los vínculos familiares se cruzan de forma explosiva.

Estrenada en 2026 y disponible en el amplio catálogo de Netflix, la producción de una de las familias más poderosas del mundo mediático que cuenta con 4 episodios de entre 47 y 56 minutos cada uno, se convirtió en una miniserie compacta pero intensa.

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Dirigida por Liz Garbus -responsable de documentales como What Happened, Miss Simone?- junto a Sara Enright, se inscribe dentro del género documental político y empresarial, con una fuerte impronta narrativa.

De qué trata Dinastía: los Murdoch

Dinastía: los Murdoch explora el ascenso del magnate mediático Rupert Murdoch y, sobre todo, la feroz interna familiar por la sucesión de su imperio.

A través de archivos inéditos, correos electrónicos y testimonios de periodistas y especialistas, la serie reconstruye décadas de poder, influencia política y disputas personales.

La feroz interna familiar por la sucesión del imperio de los Murdoch en un documental.

El foco está puesto en la relación entre Murdoch y sus hijos Lachlan, James, Elisabeth y Prudence, quienes compiten por el control de un conglomerado que ha moldeado la opinión pública global. La narrativa avanza mostrando cómo las decisiones empresariales se entrelazan con conflictos emocionales y rivalidades familiares.

Lejos de una mirada neutral, el documental plantea una pregunta central: si una dinastía es, en esencia, una familia o un negocio.

Una historia real que supera la ficción

Uno de los elementos más atractivos de la serie es que su historia parece sacada de una ficción, pero está basada en hechos reales. De hecho, muchas de sus situaciones recuerdan a la serie Succession, que se inspiró parcialmente en la familia Murdoch.

La docuserie profundiza en episodios clave como la creación de Fox News, escándalos mediáticos y, especialmente, la batalla legal por el control del imperio familiar, que se resolvió en 2025 tras una disputa millonaria.

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La utilización de documentos privados y material de archivo le aporta un carácter casi investigativo, revelando aspectos desconocidos de la intimidad de la familia.

Qué destacó la crítica

Diversos medios destacaron la capacidad de la serie para convertir una historia empresarial en un drama atrapante, con estructura casi teatral.

Se valoró especialmente el acceso a documentos inéditos y la construcción narrativa, que logra sostener el interés a lo largo de sus cuatro episodios.

Pese a la falta de participación directa de la familia Murdoch, el resultado final fue considerado un retrato potente sobre el poder mediático contemporáneo y sus consecuencias políticas y sociales.

Dinastía: los Murdoch está disponible en Netflix.

Quiénes aparecen en Dinastía: los Murdoch

Al tratarse de una docuserie, no cuenta con actores sino con protagonistas reales y entrevistados que reconstruyen la historia: