La serie española Machos Alfa, creada por Alberto Caballero y Laura Caballero, regresa con su temporada 5 que continúa explorando, en clave de comedia, los cambios en los roles masculinos en la sociedad contemporánea.

La producción, disponible en Netflix, cuenta con episodios de unos 30 minutos y suma nuevos capítulos que amplían el universo de sus protagonistas. Los Caballero, conocidos por éxitos como La que se avecina y Aquí no hay quien viva, mantienen aquí su estilo de humor basado en lo cotidiano y lo incómodo.

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En esta nueva entrega, la serie no solo retoma las historias de sus personajes principales, sino que también introduce nuevas situaciones y conflictos vinculados a la evolución de las relaciones de pareja, el trabajo y la identidad masculina.

De qué trata Machos Alfa temporada 5

Machos Alfa sigue a un grupo de cuatro amigos que se ven obligados a replantear su lugar en el mundo ante los cambios sociales vinculados al feminismo, las nuevas masculinidades y la redefinición de los vínculos afectivos.

Cada uno enfrenta estas transformaciones desde su propia perspectiva, lo que genera situaciones tan incómodas como humorísticas.

Los cuatro protagonistas masculinos (Santi, Pedro, Luis y Raúl) deciden mudarse juntos a una estructura comunitaria pensada como un refugio masculino. Lo consideran un “oasis” alejado de las mujeres, donde se supone que podrán apoyarse mutuamente sin la presión de las parejas.

Cada uno con su problema, pero siempre bien unidos.

Se podrá ver custodias de hijos, divorcios en marcha, hipotecas, autocaravanas y una paranoia creciente sobre lo que significa ser hombre hoy.

La comuna, que se presenta casi como un proyecto empresarial con nombre de sociedad (“Pacto Patriarcal S.L.”), se burla irónicamente de la idea de “autonomía masculina total”. Los 4 dejan claro que el experimento está condenado a terminar en desastre.

Mientras Santi se radicaliza en su soltería, Pedro se ve embarcado en una nueva relación sentimental, Luis sufre la tortura de un proceso de divorcio y Raúl se pierde en una espiral de deconstrucción.

Al otro lado del desastre, Luz, Daniela y Esther prueban el menú completo: citas infames, OnlyFans de pies y, como guinda, un retiro de recuperación de la feminidad.

Comedia sobre las nuevas masculinidades

Uno de los ejes centrales de la serie es su mirada sobre las llamadas “nuevas masculinidades”. A través del humor, Machos Alfa expone contradicciones, miedos y resistencias de hombres que intentan comprender -y sobrevivir- a los cambios culturales actuales.

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La crítica señaló que el mayor acierto de la serie española radica en su capacidad para reírse de sus propios personajes sin juzgarlos de manera directa, Sin dudas, un enfoque que permite generar empatía, incluso tras cometer errores o quedar en evidencia.

Personajes que se suman y evolución de la historia

La nueva temporada introduce personajes que influyen directamente en la vida de los protagonistas, generando conflictos que impulsan la acción. Estas incorporaciones no solo aportan frescura, sino que también permiten profundizar en los vínculos ya establecidos.

A los protagonistas se les unirán dos actores que compartieron pantalla en la mítica serie ‘Aquí no hay quién viva’: se trata de María Adánez y Diego Martín.

La actriz María Adánez se suma al elenco de la existosa comedia española de Netflix.

Cómo es el reparto de Machos Alfa