Con su mezcla de thriller, drama y tensión constante, Diamantes en bruto se consolida como una de las películas más intensas de los últimos tiempos, una obra que incomoda, acelera el pulso y confirma que, cuando quiere, Adam Sandler puede brillar como pocos.

Este thriller frenético de 135 minutos de duración, se estrenó en 2019 y llegó a Argentina a través de Netflix, terminó por consagrar al siempre atrayente actor de Hollywood.

De qué trata Diamantes en bruto

Diamantes en bruto (título original Uncut Gems) sigue la historia de Howard Ratner, un carismático pero caótico joyero del distrito de diamantes de Nueva York que vive al borde del colapso financiero y personal.

Diamantes en bruto es una joya que potencia el talento de Adam Sandler.

El protagonista encadena deudas, apuestas riesgosas y negocios dudosos en un intento desesperado por mantenerse a flote. Pero todo cambia cuando consigue una valiosa gema proveniente de África que podría resolver todos sus problemas económicos.

Sin embargo, su compulsión por el riesgo lo empuja a tomar decisiones cada vez más peligrosas, mientras es perseguido por acreedores, conflictos familiares y su propia adicción al juego.

El tráiler oficial de Uncut Gems, con Adam Sandler.

Con un ritmo vertiginoso, la historia se convierte en una experiencia intensa que mantiene al espectador en constante tensión, acompañando la espiral descendente del protagonista.

Un thriller eléctrico con sello autoral

Dirigida por los hermanos Josh Safdie y Benny Safdie, quienes también escribieron el guion junto a Ronald Bronstein, la película se inscribe dentro de un estilo muy particular: narraciones frenéticas, cámara inquieta y un uso del sonido que potencia el caos emocional de los personajes.

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Según la crítica, el film funciona como “una montaña rusa” que genera ansiedad constante, con múltiples diálogos superpuestos y una sensación de urgencia permanente. Esta forma de narrar potencia la historia: el espectador queda atrapado en el mismo torbellino que Howard.

El proyecto también se vincula con trabajos previos de los directores, como Good Time, donde ya exploraban personajes al límite en contextos urbanos hostiles. Aquí llevan esa propuesta al extremo, construyendo un retrato crudo sobre la ambición, la ludopatía y el autoengaño.

La reivindicación de Adam Sandler y el impacto en la crítica

La actuación de Sandler fue ampliamente considerada como la mejor de su carrera. Lejos de sus habituales comedias, el actor ofrece un personaje complejo, desesperante y profundamente humano, que oscila entre la simpatía y el rechazo.

El largometraje recibió elogios generalizados y fue incluida entre las mejores de 2019 por diversas asociaciones de críticos, además de obtener premios como el Independent Spirit al mejor actor para Sandler.

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En comunidades de espectadores, la percepción también coincide en gran medida con la crítica. De este modo, ese consenso refuerza la idea de que Diamantes en bruto no solo es una película destacada, sino también un punto de inflexión en la trayectoria de Sandler.

Sandler es Howard Ratner, un carismático pero caótico joyero del distrito de diamantes de Nueva York .

Cómo es el reparto de Diamantes en bruto