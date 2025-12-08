Acaba de incorporarse al mundo del streaming una historia centrada en la crisis personal de una estrella de Hollywood que se perfila como uno de los títulos fuertes del año de Netflix.

Es una película íntima y sostenida por dos actuaciones que sorprenden por su registro dramático. Una dupla inédita capaz de convencer a sus detractores.

Es uno de los films más comentados de la temporada porque además la dirige Noah Baumbach, responsable de la nominada al Oscar, Historia de un matrimonio. Y no sería raro oír su nombre en esta temporada de premios.

Se trata de Jay Kelly, un drama ambientado en el mundo del Hollywood que reúne por primera vez a George Clooney y Adam Sandler.

De qué se trata Jay Kelly

La película sigue a Jay Kelly (Clooney), un actor consagrado que atraviesa una crisis existencial en el momento más incierto de su carrera.

A pesar de su prestigio, los premios y la vida acomodada, Jay siente que todo lo que construyó empieza a vaciarse de sentido: vínculos personales debilitados, decisiones del pasado que lo persiguen y una desconexión creciente con la persona que alguna vez fue.

George Clooney interpreta a Jay Kelly, un actor consagrado que atraviesa una crisis existencial.

En medio de ese derrumbe silencioso, inicia un viaje por Europa acompañado de Ron (Adam Sandler), su representante y confidente.

Lo que parece un recorrido profesional termina convirtiéndose en un espejo incómodo: el protagonista empieza a enfrentarse a su propia vulnerabilidad, a sus arrepentimientos y al precio emocional que pagó por décadas de fama.

El tráiler oficial de Jay Kelly, con George Clooney y Adam Sandler. Netflix.

Es un camino íntimo, de observación y tensiones, similar al que se ve en relatos donde los personajes descubren más de sí mismos que de la trama que transitan.

El elenco

George Clooney interpreta a Jay Kelly desde un registro más introspectivo y frágil que en sus papeles habituales. Su actuación apuesta a la contención, a los silencios y a la mirada de un hombre que parece haber perdido el rumbo.

Adam Sandler, por su parte, deja atrás la comedia para asumir un personaje dramático y emocionalmente complejo, que acompaña al protagonista.

La película cuenta además con participaciones de Laura Dern, Riley Keough y Billy Crudup, quienes completan un reparto que sostiene los distintos matices del recorrido emocional que plantea Baumbach.

Sandler es Ron, Ron, el representante de la gran estrella en esta comedia dramática de más de dos horas.

Con guion de Emily Mortimery fotografía de Linus Sandgren, el film construye una atmósfera melancólica, elegante y precisa, en línea con las producciones pequeñas pero intensas que se destacan en streaming.

El precedente: el éxito de Historia de un matrimonio

El desembarco de Jay Kelly en Netflix llega precedido por otro gran triunfo creativo de Baumbach dentro de la plataforma: Historia de un matrimonio, estrenada en 2019 y convertida rápidamente en uno de los dramas más elogiados del catálogo.

Aquella película, protagonizada por Scarlett Johansson y Adam Driver, se transformó en un fenómeno tanto por su alcance global como por la conversación cultural que generó: una mirada honesta y dolorosa sobre la separación.

Historia de un matrimonio no solo obtuvo múltiples nominaciones al Oscar, al Globo de Oro y al BAFTA, sino que consolidó a Baumbach como uno de los realizadores más sensibles y precisos para narrar vínculos afectivos y emociones complejas sin caer en el melodrama.