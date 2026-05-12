Flan de dulce de leche al microondas, la receta exprés de Jimena Monteverde: queda listo en tres minutos

El flan casero sigue siendo uno de los postres más elegidos en Argentina, pero muchas veces la preparación tradicional lleva tiempo, horno y baño María. Por eso, las recetas exprés ganaron lugar en redes sociales y una de las más comentadas fue la que compartió la chef Jimena Monteverde: un flan de dulce de leche que se hace en microondas y queda listo en apenas tres minutos de cocción.

La propuesta combina ingredientes simples que suelen estar en cualquier cocina y una preparación rápida pensada para resolver un antojo dulce sin demasiadas vueltas. Además, el caramelo también se hace en el microondas, por lo que prácticamente no se usan ollas ni horno.

El resultado es un flan cremoso, con mucho sabor a dulce de leche y una textura suave que se puede servir solo o acompañado con crema, más dulce de leche o frutas. La receta rinde dos flancitos individuales y se cocina directamente en tazas.

Comensales 2 Ingredientes 2 cdas azúcar

cdas azúcar Agua para humedecer

2 cdas dulce de leche

cdas dulce de leche 2 huevos

huevos 2 cdas azúcar

cdas azúcar 300 cc leche

Procedimiento

Colocar el azúcar con un poquito de agua en una taza y llevar al microondas por 2 minutos, hasta formar el caramelo. Mover la taza para cubrir la base y los bordes con el caramelo. En un bowl mezclar el dulce de leche, los huevos y el azúcar. Agregar la leche e integrar bien toda la preparación. Volcar la mezcla en las tazas dejando aproximadamente un dedo libre. Cocinar en el microondas durante 3 minutos al 70% de potencia. Desmoldar y servir solo o acompañado con crema, frutas o más dulce de leche.

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