Este lunes marcó el regreso de Mario Pergolini a Otro Dia Perdido, el ciclo “late night” de eltrece que este lunes tuvo una invitada muy especial: Marcela Kloosterboer. Sin embargo, antes de que la actriz haga su entrada, Evelyn Botto vertió una opinión muy fuerte sobre ella.

“No hagamos ningún chiste pasado de rosca”, aconsejó Mario, al recordar que Marcela es una amante de los animales y practica el vegetarianismo. “¿Vos trabajaste con ella?”, le preguntó a Evelyn, sin saber lo que su panelista estaba a punto de decir.

Marcela Kloosterboer, Mario Pergolini y Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

“No tuve la chance, pero sí jugué con ella una vez. Es muy competitiva, no le gusta perder y es tramposa”, dijo Evelyn haciéndole abrir los ojos como un plato a Mario. “¿Estás loca? ¿Cómo le vas a decir tramposa?”, le advirtió Mario, recordándole que la actriz esperaba tras bambalinas.

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“Me la re banco mal”, reforzó Evelyn, que contó que compitió contra Marcela en el streaming. Finalmente, Marcela hizo su entrada tras la canción que “Rada” le preparó a modo de recepción y, una vez sentada, le respondió a la novia de Fede Bal.

Tras recordarle sus muchas apariciones en Caiga Quien Caiga (CQC) a lo largo de más de 10 años, en las buenas y en las malas, Mario le preguntó sobre los dichos de Evelyn, y Marcela dio su versión de los hechos de forma contundente.

Marcela Kloosterboer, Mario Pergolini y Evelyn Botto en Otro Día Perdido (Fotos: capturas eltrece)

“La voy a corregir porque soy muy competitiva, pero no soy tramposa. Y todos creen que soy tramposa porque gano. Se me da así”, dijo sin pruritos Marcela, frente a las risas cómplices de Evelyn.

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