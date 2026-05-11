La noche del lunes 11 de mayo la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones, y salidas inesperadas como la de Yipio y Daniela de Lucía, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país.

La gala del domingo comenzó una placa definida de cinco participantes, Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Franco Zunino y Daniela De Lucía, que había salido de la casa por problemas de salud, pero sigue en juego.

Los nominados de Gran Hermano para la gala de eliminación del lunes 11 de mayo (Foto: captura de Instagram/@granhermanoar).

Santiago del Moro ingresó a la casa para llevarles a los participantes los mensajes de aliento de sus familiares en forma de “palabras clave” que cada uno entendió a su manera.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez y Brian Sarmiento.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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