Medialunas de grasa como en la panadería: la receta fácil y exprés para hacerlas en pocos minutos

Las medialunas de grasa son un clásico de las panaderías argentinas y el acompañamiento perfecto para el mate, el café o el desayuno del fin de semana. Aunque suelen parecer difíciles de hacer, existe una versión mucho más simple que conserva su textura crocante y su sabor característico.

El cocinero Gabo Colacioppo compartió una preparación práctica para poder disfrutar de este clásico de la panadería sin complicaciones. El secreto está en un empaste elaborado con grasa vacuna, margarina y harina, que aporta las capas y el acabado típico de las medialunas tradicionales.

El ya mencionado empaste reemplaza el clásico laminado con manteca y aporta el sabor intenso característico de las medialunas de grasa. También es importante respetar los tiempos de descanso y leudado para lograr una masa liviana y con buena estructura.

Recién salidas del horno, estas medialunas quedan ideales para acompañar con dulce de leche, queso crema, manteca o simplemente solas, disfrutando de su textura crocante y su aroma casero.

Comensales 4 Ingredientes Para la masa 500 g harina 0000.

g harina 0000. 15 g sal.

g sal. 30 g azúcar.

g azúcar. 10 g levadura fresca.

g levadura fresca. 260 cc agua. Para el empaste 100 g grasa refinada vacuna.

g grasa refinada vacuna. 100 g margarina.

g margarina. 50 g harina.

Procedimiento para las medialunas de grasa

Mezclar la harina con la sal y el azúcar.

Disolver la levadura fresca en el agua e incorporarla a los ingredientes secos.

Amasar hasta obtener una preparación lisa, suave y homogénea.

Dejar descansar la masa hasta que relaje.

Preparar el empaste mezclando la grasa refinada, la margarina y la harina hasta formar una pasta uniforme.

Estirar la masa en forma de rectángulo y distribuir el empaste de manera pareja.

Realizar los pliegues necesarios y volver a estirar la masa.

Cortar triángulos del tamaño deseado.

Enrollar cada triángulo desde la base hacia la punta para formar las medialunas.

Dejar leudar hasta que aumenten de volumen.

Hornear en horno precalentado hasta que estén doradas y crocantes.

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