Luego de recibir el alta tras permanecer varios días internada en un sanatorio porteño, Denisse González volvió a las redes sociales con un extenso mensaje para llevar tranquilidad a sus seguidores y contar, en primera persona, el dramático cuadro de salud que atravesó.

Todo comenzó con un chequeo de rutina que terminó encendiendo todas las alarmas. La exparticipante de Gran Hermano reveló que llegó a urgencias con un nivel de plaquetas extremadamente bajo: apenas 3.000, cuando los valores considerados normales se ubican entre 150.000 y 450.000: “Fui a hacerme un chequeo de rutina y terminé internada”, contó Denisse. Y explicó por qué la situación podía ser peligrosa: las plaquetas cumplen un rol fundamental en la coagulación de la sangre y, cuando sus niveles caen demasiado, existe riesgo de sufrir una hemorragia interna.

En su relato, la influencer detalló que su organismo comenzó a destruir sus propias plaquetas: “Mi cuerpo piensa que las plaquetas son algo malo y las destruye”, explicó.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez)

Según contó, los médicos evaluaron distintas causas posibles, entre ellas una medicación, una infección u otras enfermedades autoinmunes. Para determinar qué estaba sucediendo, debió atravesar una batería de estudios durante los días que permaneció internada: “La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados para ir descartando todo este abanico de posibilidades”, relató Denisse. Y llevó tranquilidad al explicar que, afortunadamente, las alternativas más graves fueron descartadas.

La joven también contó cuáles fueron las señales que aparecieron antes de conocer el diagnóstico. Tenía moretones en distintas partes del cuerpo y unas pequeñas manchas rojas conocidas como petequias: “Confundí las petequias con alergia. No le di bola a eso”, reconoció. Sin embargo, un control médico terminó siendo clave para detectar a tiempo la alteración en sus plaquetas.

De hecho, Denisse recordó una serie de casualidades que hicieron que pudiera realizarse el estudio unos días antes de lo previsto. “Un día me desvelé y fui cuatro días antes al laboratorio a hacerme el chequeo”, relató. Además, se le había cancelado un viaje que tenía programado para esos días: “Esos cuatro días podrían haber cambiado todo”, reflexionó, todavía impactada por lo ocurrido.

Foto: Captura de video de Instagram Stories (@denisse_belen_gonzalez)

Aunque ya recibió el alta y dejó atrás el momento de mayor riesgo, Denisse fue clara al señalar que la recuperación recién comienza: “Hay un abanico de tratamientos, el primero que hicimos no funcionó”, reveló. Actualmente, explicó, cuenta con un tratamiento provisorio que le permitió elevar sus plaquetas lo suficiente como para volver a su casa y retomar una vida más normal.

“Ahora me dieron un parche. Yo ahora tengo unas plaquetitas para vivir mi vida y estar en mi casa, pero lamentablemente van a bajar. Esto es solo un parche para que yo pueda tener un estado de vida normal. Vamos a ver cómo seguir”, explicó.

A pesar del difícil momento que le tocó atravesar, Denisse eligió cerrar su descargo con un mensaje optimista y de agradecimiento hacia las personas que la acompañaron: “A veces la vida te pone estas cosas en el camino y uno no las elige, pero sí puede elegir cómo atravesarlas, y elegí hacerlo con el mejor humor posible”, expresó.

Denisse González y Bautista Mascia. Capturas: Instagram denisse_belen_gonzalez

“Tengo mis días, porque es un garrón, pero vamos a tirar las buenas energías y ojalá que esto sea algo corto, que dure poco y termine siendo una anécdota”, agregó.

Finalmente, compartió una frase que le dijo una persona muy cercana y que decidió tomar como lema para esta nueva etapa: “Siempre es un día más cerca de la curación”.

Denisse González: “La cantidad de días que estuve internada me pincharon por todos lados para ir descartando todo este abanico de posibilidades”.

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EL EMOTIVO VIDEO DE DENISSE GONZÁLEZ A UNA SEMANA DE SU INTERNACIÓN: EL MENSAJE DE RESILIENCIA QUE CONMOVIÓ A TODOS

En medio de la incertidumbre que atraviesa por su delicado estado de salud, Denisse González volvió a comunicarse con sus seguidores con una publicación que no tardó en generar una ola de mensajes de apoyo. A una semana de su internación por una severa baja de plaquetas, la exparticipante de Gran Hermano compartió un video desde la clínica en el que mostró el lado más difícil de su recuperación, pero también la fortaleza con la que intenta afrontar cada jornada.

En las imágenes, la joven se mostró retirándose una de las tiras adhesivas de las vías utilizadas durante la internación, dejó ver los notorios moretones en su brazo y también se filmó mientras se arreglaba luego de darse un baño, en un intento por recuperar algo de la rutina en medio del tratamiento.

El clip estuvo acompañado por un audio con un potente mensaje de resiliencia que conmovió a sus seguidores: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude. ¿Qué hice mal? ¿Cómo es posible que yo no haya conseguido? Ya está. Es simplemente porque dejaste todo y aun así, a veces las cosas no salen, porque la vida no siempre es justa”, comenzó diciendo.

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

Como si eso no fuera suficiente, Denisse también abrió su corazón en el texto que acompañó la publicación y habló con total sinceridad sobre los altibajos emocionales que enfrenta durante su recuperación: “Día 7. No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama. No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez”, escribió.

Foto: Captura Instagram (@denisse_belen_gonzalez)

La internación de la influencer comenzó luego de realizarse un chequeo médico de rutina que terminó encendiendo todas las alarmas. Según contó ella misma, los estudios revelaron una caída extrema en el nivel de plaquetas, lo que obligó a los médicos a internarla de inmediato para iniciar el tratamiento correspondiente.

“Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Para que se den una idea, una persona normalmente tiene entre 150.000 y 450.000. Yo llegué a tener 3.000”, explicó días atrás a través de sus redes sociales.

Denisse González: “Listo. Hay que lavarse la cara, vestirse y salir de nuevo. Salir de nuevo, ¿sí? A intentar nuevos sueños y a soltar, porque en algún momento tenés que dejarte de torturar con el por qué no pude".

Desde entonces, el equipo médico trabaja para estabilizar sus valores y determinar el origen de la trombocitopenia que provocó su cuadro. Mientras espera un diagnóstico definitivo, Denisse eligió mostrarse sin filtros y compartir cada pequeño avance con quienes la acompañan desde su paso por Gran Hermano, transformando una experiencia difícil en un mensaje de esperanza que emocionó a miles de personas.