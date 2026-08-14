Romina Gaetani rompió el silencio luego del fuerte descargo de su expareja, Luis Cavanagh, en LAM; y habló sobre el avance de la denuncia que realizó por violencia. En diálogo con Primicias Ya, la actriz se mostró firme, destacó el acompañamiento de la Justicia y de su abogado, Ignacio Trimarco, y dejó en claro que no está interesada en entrar en una disputa mediática.

“Estoy agradecida porque veo que la Justicia avanzó, ratificando de alguna manera todo lo que describí, todos los hechos y la denuncia que hice”, comenzó diciendo Gaetani al ser consultada sobre cómo atraviesa este momento.

Durante la entrevista, la actriz evitó escuchar los dichos que había dado el empresario horas atras: “No, mirá, disculpa, no me interesa para nada que me relates lo que esta persona dijo ayer”, lanzó.

Foto: Captura (América)

Y explicó por qué prefiere mantenerse al margen de las declaraciones públicas de su expareja: “Imaginate que hace muy poco que pasó de denunciar hace siete meses, que no es nada, siete meses”.

Gaetani remarcó que, aunque considera que lo ocurrido forma parte del pasado, el proceso judicial continúa teniendo un impacto concreto en su vida cotidiana: “Para mí es pasado, aunque sigue siendo de alguna manera un presente porque sigo firmando papeles, porque sigo hablando con el doctor Ignacio Trimarco”, explicó.

“Yo siempre me puse a disposición de la Justicia desde el 28 de diciembre. Todo mi enero, todo mi febrero, fue estar en contacto más con la policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía”, relató.

Luis Cavanagh, el exnovio de Romina Gaetani, al que denunció por violencia de género (Foto: Movilpress).

También mencionó que continúan vigentes las medidas que le otorgaron: “Veo que están atentos en renovarme cada tres meses el botón antipánico, la perimetral”.

Consultada sobre si le llamaba la atención que su expareja hubiera decidido hablar públicamente, Gaetani evitó especular sobre sus motivos y se limitó a remarcar que, según las palabras de su abogado, él está en todo su derecho de hacerlo: “Nada me llama la atención”, subrayó.

Y cerró con una frase que dejó en claro su postura frente a la exposición mediática de su expareja: “¿Y a vos qué te parece si una hace una denuncia por violencia? Después de eso, ¿qué te llama la atención?”.

“Yo siempre me puse a disposición de la Justicia desde el 28 de diciembre. Todo mi enero, todo mi febrero, fue estar en contacto más con la policía que con mi familia, estando de fiscalía en fiscalía”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL EXNOVIO DE ROMINA GAETANI ROMPIÓ EL SILENCIO TRAS SER DENUNCIADO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, rompió el silencio públicamente luego de haber sido denunciado en diciembre pasado por la actriz en una causa por violencia de género. En diálogo con LAM, el empresario dio su versión de los hechos, negó haber ejercido violencia física contra su ex y aseguró que el conflicto también tuvo un fuerte impacto en su familia.

Visiblemente afectado por la situación, Cavanagh explicó por qué decidió exponerse públicamente después de haber mantenido un perfil bajo: “Yo no soy de estar expuesto a ningún lado. Me estoy exponiendo ahora porque no doy más. No doy más. Es verdad que no doy más”, sostuvo durante la entrevista.

Además, el invitado se refirió también a la instancia judicial que tuvo que atravesar a raíz de la denuncia y contó cómo vivió ese momento: “En la indagatoria dije: ‘¿Qué hago acá? Si no hice nada. ¿Por qué estoy acá?’”, relató.

Foto: Captura (América)

En ese sentido, fue categórico al negar la acusación de haber golpeado a la actriz: “Y ella sabe, 100% que no le pegué. Lo sabe”, aseguró.

El empresario también manifestó su desconcierto por el conflicto y apuntó a un supuesto enojo de su expareja como posible origen de la situación: “No me podés hacer esto porque te quedaste enojada o porque no me pudiste pegar. No podés. Es muy malo”, expresó.

Romina Gaetani en el estreno de la serie de Moria Casán (Foto: Movilpress).

Durante la nota, Cavanagh dejó en claro que su principal deseo es que el conflicto termine y que ambos puedan cerrar esta etapa: “Me gustaría que termine, que diga… ‘Perdón, me equivoqué’. Me encantaría que lo pudiera decir”.

Luis Cavanagh: “Ella sabe, 100% que no le pegué. Lo sabe”.

“Que termine de una vez por todas porque nos está haciendo mucho mal. A ella me imagino que también, no tengo ni idea porque no tengo contacto. A mi familia le hizo mucho mal todo esto”, siguió. Y cerró: “Entonces, nada, que tome conciencia y diga: ‘Bueno, listo, terminemos con esto’”.