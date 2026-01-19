A casi un mes de haber iniciado una causa por violencia de género contra su exnovio, Luis Cavanagh, Romina Gaetani compartió una profunda y desgarradora reflexión en sus redes sociales que volvió a poner el foco en una problemática urgente y sensible.

La denuncia fue realizada el 29 de diciembre de 2025 y, desde entonces, la causa avanzó con el correr de los días: se conocieron las declaraciones de ambas partes, los resultados del allanamiento y también las imágenes de las cámaras de seguridad correspondientes a ese día. Sin embargo, la actriz optó por mantenerse al margen del contacto directo con la prensa, decisión que ahora explicó públicamente.

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, Gaetani agradeció el tratamiento mediático del caso y dejó en claro los motivos de su silencio: “Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con el que trataron el tema”, escribió.

Foto: Captura de Instagram Stories (@rominagaetani) Por: Fabiana Lopez

“Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no sólo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar”, agregó, a corazón abierto.

Desde que el caso salió a la luz, Romina no brindó entrevistas, y fue su abogado quien habló en su nombre. En el mensaje, la actriz también pidió paciencia y remarcó la importancia de los tiempos en este tipo de procesos: “En estos casos, el tiempo es necesario”, cerró, dejando en claro que por el momento no dará más declaraciones.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ALARMANTES HALLAZGOS EN EL ALLANAMIENTO A LA CASA DEL EX DE ROMINA GAETANI: RÉPLICAS DE ARMAS Y MUNICIONES

El allanamiento a la casa de Luis Cavanagh, expareja de Romina Gaetani, dejó al descubierto una serie de elementos que generaron máxima preocupación en la Justicia. La información fue revelada por Martín Candalaft en El Diario de Mariana, donde calificó los hallazgos como “escalofriantes”.

Durante el operativo, los investigadores encontraron municiones, vainas servidas y réplicas de armas, pero lo que más llamó la atención fue la ausencia de la pistola 9 milímetros, que Cavanagh tendría registrada.

“Se encontraron municiones, vainas hervidas —es decir, los restos que quedan luego de disparar una pistola—, réplicas de pistolas, pero no se encontró la pistola. Y ahí la gran pregunta: ¿dónde está la pistola 9 milímetros que tiene Luis Cavanagh?”, planteó Candalaft.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

Según explicó el panel, Luis tendría permiso para portar o, al menos, para tener el arma, lo que agrava aún más el misterio: “Y ahora van a ver el documento donde muestra que tiene un cargador de 9 milímetros, balas de 9 milímetros”, detalló el periodista.

La lógica inquieta incluso a los especialistas: “¿Quién tendría un cargador y balas si no tenía una pistola?”, se preguntó al aire. Además, Candalaft recordó que Romina Gaetani aseguró haber visto el arma, lo que refuerza la sospecha de que fue escondida antes del allanamiento.

“Se encontraron municiones, vainas hervidas —es decir, los restos que quedan luego de disparar una pistola—, réplicas de pistolas, pero no se encontró la pistola".

“Tiene de todo menos la pistola. Algo que ya se sabía que le iban a ir a buscar. La escondió”, afirmó. Y en cuanto al detalle oficial del procedimiento, el periodista leyó directamente información del expediente elevado al juez: “Le informan que encontraron en el allanamiento primero una pistola de aire comprimido. Es una réplica, no tiene bala de plomo, pero igual hace mucho daño”.

El arma es de calibre 4,5, y Candalaft fue contundente al advertir sobre su peligrosidad: “Un tiro a quemarropa de un revólver o pistola de aire comprimido es peligroso. Conozco el caso de una persona a la que le sacaron un ojo”.

“Tiene de todo menos la pistola. Algo que ya se sabía que le iban a ir a buscar. La escondió“.

Pero eso no fue todo. En la vivienda también hallaron cartuchos y vainas servidas de calibre 9 milímetros: “Cartuchos de 9 milímetros y un panel de 23 vainas servidas, calibre 9 milímetros”, enumeró Candalaft. Y cerró: “Vainas servidas es cuando se dispara una pistola y queda la bala vacía. Evidentemente él las levantó, las recogió y se las guardó”.