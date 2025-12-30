Durante un vivo de A la Barbarossa (Telefe), el panel del programa entrevistó al abogado Ignacio Trimarco, representante legal de Romina Gaetani, para conocer detalles del violento episodio que la actriz denunció contra su expareja, Luis Cavanagh.

Trimarco confirmó que el hecho ocurrió el último domingo, en el contexto de una discusión vinculada al proceso de separación de la pareja.

“Romina va hasta la puerta de la casa, comienza la discusión y lamentablemente empieza la agresión”, explicó el abogado.

El episodio tuvo lugar en la entrada de la vivienda de Cavanagh, dentro de un barrio cerrado, por lo que —según relató— podrían existir testigos.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura Ciudad Magazine)

Cómo se activó la denuncia y qué medidas tomó la Justicia

De acuerdo con lo que contó Trimarco en el programa, la seguridad del barrio fue quien dio aviso a la policía al advertir la situación. Al mismo tiempo, una amiga de Romina también llamó para pedir ayuda después de que la actriz lograra contactarla.

Romina Gaetani (Foto: Movilress)

La denuncia fue luego ratificada en fiscalía, donde se dispusieron medidas de restricción de acercamiento para resguardar a la actriz.

“Al ratificar la denuncia, la fiscalía pone a disposición las medidas de seguridad necesarias”, señaló el abogado.

Por ahora, según aclaró, Cavanagh aún no habría hecho una presentación formal porque la causa es reciente y continúa en etapa de investigación.

Romina Gaetani y pareja (Foto: Movilpress)

Cómo está hoy Romina Gaetani

Trimarco confirmó que Romina ya fue dada de alta y permanece en su departamento:

“Está estabilizada, contenida y recibiendo la atención médica necesaria”, dijo.

Las lesiones fueron caratuladas como leves, aunque los estudios mostraron golpes en brazos, piernas, espalda y cadera.

Qué se sabe de Luis Cavanagh

Consultado por el panel sobre la actividad del denunciado, el abogado señaló que solo sabe que es empresario, pero dijo desconocer detalles sobre su rubro o vínculos comerciales.

Qué viene ahora en la causa

El equipo legal de Gaetani ya se constituyó en el expediente para acompañar la investigación. El objetivo principal es garantizar que el denunciado no vuelva a acercarse a la actriz mientras avanza el proceso judicial.

Luis Cavanagh, el novio de Romina Gaetani, en el estreno de la obra Mamá (Foto: Movilpress).

Romina Gaetani y su novio, Luis Cavanagh, en el estreno de la obra Mamá (Foto: Movilpress).

Un caso que vuelve a exponer la violencia en contextos de separación

El testimonio de Trimarco deja ver una dinámica que se repite en muchos casos de violencia: discusión — escalada — agresión — intervención de terceros. También resalta la importancia de pedir ayuda a tiempo, tanto por parte de la víctima como de su entorno cercano.

Dónde pedir ayuda si sufrís violencia de género

Si vos o alguien que conocés está atravesando una situación de violencia, no estás sola. Podés pedir asistencia, orientación y acompañamiento gratuito y confidencial:

Línea 144 (Argentina): atención las 24 horas, todos los días.

WhatsApp 144: 11-2771-6463

Correo: linea144@mingeneros.gob.ar

Emergencias: llamá al 911 o acercate a la comisaría más cercana.

También podés dirigirte a centros de atención locales, fiscalías o juzgados para solicitar medidas de protección.