Este lunes, Ángel de Brito contó en LAM que la actriz Romina Gaetani (48) denunció a su novio, Luis Ramón Cavanagh (59), por un hecho de violencia de género que habría ocurrido en el Tortugas Country Club tras ser atendida en un hospital, donde llegó con marcos y signos de golpes.

“La atendieron en la guardia primero, y después la derivaron a otro sector y aparentemente tendría que ver con un caso de violencia de género”, señaló De Brito, que leyó al aire el parte policial.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

De acuerdo al relato, el hecho ocurrió durante la noche, cuando personal de seguridad del country alertó a la policía sobre una situación de violencia en una de las viviendas. Según el parte policial, al llegar al lugar, los efectivos encontraron a Gaetani “muy nerviosa” y con signos de haber sido agredida.

Leé más.

Exclusivo | Romina Gaetani habló por primera vez de los planes de pareja con su nuevo novio

DE BRITO CONTÓ QUE ROMINA GAETANI DENUNCIÓ A SU NOVIO POR VIOLENCIA DE GÉNERO

De acuerdo al testimonio que la actriz brindó a la policía, su ex pareja se mostró agresivo por celos. Ante la gravedad de la situación, se solicitó una ambulancia del SAME, que dispuso el traslado inmediato de Gaetani al hospital de Pilar para ser atendida.

En el centro de salud, los médicos constataron lesiones en los brazos y la cadera de la actriz. Además, intervino la UFI de Género, que tomó la denuncia formal y dispuso las medidas de resguardo correspondientes.

Romina Gaetani y Luis Ramón Cavanagh (Foto: captura América TV)

Mientras Gaetani era asistida, la policía identificó y trasladó a Cavanagh empresario y ex pareja de la actriz, a la dependencia policial para tomarle declaración y avanzar con la investigación.

El caso quedó en manos de la fiscalía especializada en violencia de género, que analizará los pasos a seguir y las medidas de protección para la víctima.

En caso de emergencia llamá al 144

Leé más:

Romina Gaetani fue sorprendida por su novio en el teatro: las fotos a los besos, súper enamorados

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.