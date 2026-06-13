A casi cinco años de aquel momento que cambió su vida para siempre, Barbie Vélez sorprendió al compartir una divertida anécdota sobre la propuesta de matrimonio que le hizo Lucas Rodríguez. Lejos de una escena perfecta de película, la actriz reveló que los nervios jugaron una mala pasada y que hubo un detalle fundamental que quedó olvidado.

Durante su participación en Storytime, el ciclo de Bondi Live, Barbie recordó cómo fue aquel viaje a República Dominicana en 2020, donde Lucas había planeado una romántica sorpresa para pedirle casamiento frente al mar.

“Mi propuesta fue en la playa en República Dominicana en el 2020 y durante todo ese día Lucas estaba tan nervioso que yo pensé que se quería separar”, contó entre risas.

La actriz explicó que la actitud de su pareja le llamó la atención desde temprano. Mientras compartían las vacaciones junto a toda la familia, él se mostraba inquieto, distante y evitaba cruzarse con ella.

“Estábamos con toda mi familia y él iba para todos lados, me esquivaba todo el tiempo, por eso pensé: ‘Pobre pibe, la debe estar pasando mal’”, recordó.

El casamiento de Barbie y Lucas.

EL SECRETO DETRÁS DE SU EXTRAÑO COMPORTAMIENTO

Con el tiempo, Barbie entendió qué estaba ocurriendo realmente. Lucas estaba organizando la propuesta junto a una empleada del hotel, quien lo ayudaba a preparar todos los detalles del momento especial.

“La chica se le acercaba a preguntarle cosas de la sorpresa cuando estaba cerca mío, por eso él se ponía tan nervioso”, explicó.

Sin embargo, el episodio más divertido llegó cuando finalmente se concretó la esperada propuesta. Según relató la actriz, los nervios fueron tan grandes que Lucas olvidó hacer la pregunta más importante.

Crédito: Instagram

EL BLOOPER QUE NADIE CONOCÍA

“Él nunca me pidió matrimonio. Estaba tan nervioso que lo que menos hizo fue hacerme la pregunta. Me decía: ‘Fijate a ver si se te cae el anillo, fijate a ver si está bien el tamaño’”, reveló divertida.

Al notar que faltaba la frase clave, fue la propia Barbie quien tuvo que hacérselo saber. “Yo le dije: ‘Lucas, nunca me propusiste matrimonio’”, recordó entre carcajadas.

Pese a ese simpático blooper, la historia tuvo un final feliz. Un año después, en septiembre de 2021, la pareja celebró su casamiento en Ingeniero Maschwitz con una ceremonia íntima organizada por Claudia Villafañe.

Debido a las restricciones sanitarias vigentes durante la pandemia de coronavirus, el evento contó con menos de cien invitados y se extendió hasta la madrugada, en una noche que coronó una historia de amor que sigue más vigente que nunca.