La tensión entre Barbie Vélez y Federico Bal volvió a quedar en el centro de la escena luego de que la actriz expresara públicamente el profundo malestar que le generan las referencias de su expareja a una de las etapas más difíciles de su vida. Horas después de ese descargo, el conductor tomó una determinación contundente.

Fue durante una emisión de Puro Show donde el periodista Matías Vázquez reveló la respuesta que obtuvo al comunicarse directamente con el hijo de Carmen Barbieri para conocer su postura frente a la situación.

“No hablo nunca más de esto. Te repito, ya es un tema terminado. Respeto la decisión de Barbie”, afirmó Federico Bal, dejando en claro que no tiene intención de seguir alimentando una polémica que resurgió a casi una década de la conflictiva separación.

EL FUERTE DESCARGO DE BARBIE VÉLEZ CONTRA FEDE BAL

La reacción de Bal llegó después de las explosivas declaraciones que realizó Barbie Vélez durante su participación en Storytime, el programa que se emite por Bondi Live.

Visiblemente afectada y entre lágrimas, la actriz reconoció que las recientes declaraciones de su expareja removieron heridas que todavía le generan dolor. “Estoy muy angustiada”, confesó al comenzar su relato.

La hija de Nazarena Vélez aseguró que el tema sigue siendo extremadamente sensible para ella y cuestionó que Federico volviera a mencionarlo públicamente. Según explicó, durante años eligió guardar silencio para no revivir una experiencia que definió como uno de los momentos más difíciles de su vida.

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“Cuando se reflota el tema me genera angustia y tristeza, y no tengo por qué bancármelo”, expresó.

En uno de los pasajes más contundentes de su descargo, se dirigió directamente a Bal: “No hables más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón”.

EL ORIGEN DE UN CONFLICTO QUE MARCÓ A LA FARÁNDULA

La historia entre Barbie Vélez y Federico Bal tuvo uno de sus capítulos más conflictivos en 2016, cuando la actriz denunció al conductor por lesiones agravadas y violencia de género. Posteriormente, él presentó una contrademanda por lesiones, amenazas y daños materiales.

Aunque el conflicto judicial quedó atrás, las secuelas emocionales continúan generando repercusiones cada vez que alguno de los protagonistas vuelve a referirse públicamente al tema.

Días atrás, durante una entrevista con José María Listorti en Blender, Bal recordó aquella relación y la definió como “una relación durísima”. Además, sostuvo que siempre eligió defender su postura en el ámbito judicial y no en los medios.

“Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, afirmó en aquella charla.