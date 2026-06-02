A diez años de la escandalosa separación entre Barbie Vélez y Federico Bal, la polémica volvió a ocupar el centro de la escena luego de las declaraciones que realizó el hijo de Carmen Barbieri en una entrevista para Blender.

Durante una charla con José María Listorti, Bal recordó la causa judicial que mantuvo con su exnovia y remarcó que fue sobreseído. “Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, sostuvo.

Sus palabras provocaron la reacción de Barbie Vélez, que días atrás realizó un fuerte descargo en Bondi. Tras la repercusión de sus dichos, la actriz fue abordada por un móvil de Puro Show, donde volvió a referirse al tema.

La contundente respuesta de Barbie Vélez sobre una posible llamada a Federico Bal (captura de eltrece)

Qué dijo Barbie Vélez sobre los dichos de Federico Bal

Al ser consultada por su explosiva reacción, Barbie explicó que el tema surgió mientras hablaban de otro caso que la había impactado profundamente.

"En realidad estábamos tocando el tema de Agostina Vega, que es un tema que nos sensibilizó muchísimo“, comenzó diciendo Vélez.

Luego explicó por qué decidió hablar después de tantos años de silencio.

"Llegó un punto de que me cansé, de que me agoté. Hace 10 años que no hablo del tema, no le doy entidad y me banqué un millón de injusticias“, afirmó.

Y agregó: "Bajé la cabeza, no hablé y me cansé de que se hable con esa impunidad. Pedí que se calle la boca, que no se hable más del tema porque me angustia muchísimo“.

La contundente respuesta de Barbie Vélez sobre una posible llamada a Federico Bal

Durante la entrevista, el cronista fue directo al punto y le preguntó si alguna vez pensó en levantar el teléfono para pedirle personalmente a Federico Bal que dejara de hablar de ella.

La respuesta de Barbie fue categórica. "No, no me interesa bajo ningún punto de vista. Para mí esto está terminado hace 11 años y no puedo creer que del otro lado no esté terminado. Se terminó“, sentenció.

La actriz también reveló el desgaste emocional que le genera que el tema vuelva a instalarse públicamente.

"Tener que angustiarme un fin de semana por los dichos, y siempre la misma persona que los reflota, ya me hartó la situación“, concluyó.