La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, sumó nuevos y estremecedores detalles tras la difusión de los primeros resultados de la autopsia. Al escuchar el informe en vivo, Moria Casán no pudo ocultar su conmoción y definió el caso como “una película de terror”.

El principal acusado por el crimen es Claudio Barrelier, expareja de la madre de la víctima, quien permanece detenido mientras avanza la investigación.

Moria Casán, conmocionada por los detalles de la autopsia de Agostina Vega (eltrece)

Los primeros datos de la autopsia de Agostina Vega

Durante La Mañana con Moria por eltrece, el periodista Federico Seeber compartió la información preliminar que surge de las pericias realizadas sobre el cuerpo de la adolescente.

"Es una autopsia preliminar. No se puede determinar con exactitud lo que pasó“, aclaró el panelista.

Ante esa explicación, Moria intervino con una pregunta que reflejó la gravedad del caso: "Es una autopsia compleja. ¿Ahorcamiento y abuso?“.

El estremecedor relato que impactó a Moria Casán

A continuación, Seeber brindó detalles que generaron un fuerte impacto en el estudio.

"Asfixia mecánica, después del abuso. Habría sido desmembrada con cuchillos de cocina“, informó.

La reacción de Moria fue inmediata: "No lo puedo creer. Me supera“.

El periodista agregó que el cuerpo presentaba severos daños provocados por elementos punzantes y explicó que algunos de esos objetos fueron hallados limpios dentro de la vivienda.

"Estaba muy dañado el cuerpo con elementos punzantes, algunos de los cuales se encontraron limpios en la habitación. Habrían sido usados para desmembrar el cuerpo de Agostina y llevarlo en esos baldes de 20 litros y bolsas de consorcio. Al hombre se lo ve salir de la casa solo“, detalló.

Moria Casán: “Es una película de terror”

Mientras avanzaba el relato, la conductora se mostró cada vez más afectada por la brutalidad de los hechos.

Finalmente, Moria Casán expresó toda su consternación con una frase que resumió el impacto que le produjo el caso.

"En esa casa nunca nadie escuchó nada, nadie vio nada, el perro estaba en la terraza... Es una película de terror y es difícil de asimilar“, concluyó.