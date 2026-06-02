Los bizcochitos de grasa caseros son un clásico infaltable de la cocina argentina. Fáciles de preparar y muy rendidores, se convierten en la opción perfecta para acompañar el mate en cualquier momento del día.

Lo mejor de esta receta es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir y puede hacerse en pocos pasos.

Ingredientes

500 gramos de harina 000

100 gramos de grasa vacuna o de cerdo

200 ml de agua tibia

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)

Paso a paso

Disolver la sal en el agua tibia. Colocar la harina en un bowl y agregar la grasa derretida. Incorporar el agua de a poco y mezclar hasta formar una masa homogénea. Amasar durante unos minutos hasta obtener una textura suave. Estirar la masa hasta dejarla de aproximadamente un centímetro de espesor. Cortar los bizcochitos con un cortante o un vaso pequeño. Distribuirlos en una placa para horno previamente engrasada. Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén dorados.

El secreto para que queden más crocantes

Para lograr unos bizcochitos bien hojaldrados, muchos cocineros recomiendan realizar un par de pliegues a la masa antes de estirarla y cortarla. De esta manera, adquieren una textura más aireada y crocante.

Listos en menos de media hora, estos bizcochitos de grasa son una alternativa económica, rendidora y deliciosa para disfrutar con mate durante los días más frescos del año.