Los bizcochitos de grasa caseros son un clásico infaltable de la cocina argentina. Fáciles de preparar y muy rendidores, se convierten en la opción perfecta para acompañar el mate en cualquier momento del día.
Lo mejor de esta receta es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir y puede hacerse en pocos pasos.
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Ingredientes
- 500 gramos de harina 000
- 100 gramos de grasa vacuna o de cerdo
- 200 ml de agua tibia
- 1 cucharadita de sal
- 1 cucharadita de polvo para hornear (opcional)
Paso a paso
- Disolver la sal en el agua tibia.
- Colocar la harina en un bowl y agregar la grasa derretida.
- Incorporar el agua de a poco y mezclar hasta formar una masa homogénea.
- Amasar durante unos minutos hasta obtener una textura suave.
- Estirar la masa hasta dejarla de aproximadamente un centímetro de espesor.
- Cortar los bizcochitos con un cortante o un vaso pequeño.
- Distribuirlos en una placa para horno previamente engrasada.
- Cocinar en horno precalentado a 200°C durante 15 a 20 minutos, o hasta que estén dorados.
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El secreto para que queden más crocantes
Para lograr unos bizcochitos bien hojaldrados, muchos cocineros recomiendan realizar un par de pliegues a la masa antes de estirarla y cortarla. De esta manera, adquieren una textura más aireada y crocante.
Listos en menos de media hora, estos bizcochitos de grasa son una alternativa económica, rendidora y deliciosa para disfrutar con mate durante los días más frescos del año.