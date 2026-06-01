Este lunes, la alfombra roja del Teatro Nacional tuvo una invitada de lujo: Araceli González se acercó a ver Sottovoce, la obra que protagoniza su ex, Adrián Suar. La actriz llegó acompañada por sus dos hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, y sorprendió a todos los presentes, incluso a la cámara de Ciudad Magazine.

El reencuentro se dio apenas meses después de que Araceli estallara en llanto en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la ruptura con Adrián. Sin embargo, el tiempo pasó y la actriz decidió dar un paso al frente: “Hay que evolucionar”, le dijo a los medios presentes, dejando en claro que la relación con Suar entró en una nueva etapa.

Además de Araceli, por la alfombra roja pasaron Luis Otero, Karina Mazzocco, Elena Roger, el staff de La Mañana con Moria, Rocío Robles, Fernando Bravo, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Abel Pintos, Pablo Codevila, Coco Fernández y muchos más.

Leé más:

Araceli González se quebró al hablar de Adrián Suar frente a Mirtha Legrand

LAS MEJORES FOTOS DE LA ALFOMBRA ROJA DE SOTTOVOCE, CON ARACELI GONZÁLEZ Y LOS FAMOSOS

Rocío Robles y Adrián Suar (Foto. Movilpress)

Araceli González (Foto: Movilpress)

Araceli González (Foto: Movilpress)

Araceli González con sus hijos Florencia y Toto (Foto: Movilpress)

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez (Foto: Movilpress)

Coco Fernández (Foto: Movilpress)

Pablo Codevilla y Noelí Calvo (Foto: Movilpress)

Sebastián Wainraich y Dalia Gutmann (Foto: Movilpress)

Abel Pintos y Mora Calabrese (Foto: Movilpress)

El staff de La Mañana con Moria: el doctor Guillermo Capuya, Valentina Salezzi, Nazarena Di Serio, Gustavo Méndez y César Carozza (Foto: Movilpress)

Guillermo Francella (Foto. Movilpress)

Gustavo Bermúdez (Foto. Movilpress)

Dai Fernández y Nico Vázquez (Foto. Movilpress)

Martín Bossi (Foto. Movilpress)

Nancy Duré (Foto. Movilpress)

Facu Estevez y Pampito (Foto. Movilpress)

Soledad Villamil y Federico Olivera (Foto. Movilpress)

Agustín Sullivan (Foto. Movilpress)

Mercedes Oviedo (Foto. Movilpress)

Federico D´Elía y familia (Foto. Movilpress)

Cecilia Roth y Guillermo Pfening (Foto. Movilpress)

Lorena Vega (Foto. Movilpress)

Joaquín Furriel (Foto. Movilpress)

Julieta Díaz (Foto. Movilpress)

Florencia Torrente (Foto. Movilpress)

Ronnie Arias (Foto: Movilpress)

Barbie Simons y su pareja (Foto: Movilpress)

César Carozza (Foto: Movilpress)

Laura Novoa (Foto: Movilpress)

Diego Peretti y su novia Andrea (Foto: Movilpress)

Andrea Frigerio (Foto: Movilpress)

Fabián Medina Flores (Foto: Movilpress)

Natalie Pérez (Foto: Movilpress)

Karina Mazzocco y Omar El Bacha (Foto: Movilpress)

Valentina Salezzi (Foto: Movilpress)

Fernando Bravo (Foto: Movilpress)

Paula Varela (Foto: Movilpress)

Bárbara Lombardo (Foto: Movilpress)

Luly Drozdek y Hernán Nisenbaum (Foto: Movilpress)

Luis Otero y Silvina (Foto: Movilpress)

Nazarena Di Serio (Foto: Movilpress)

Patricia Echegoyen (Foto: Movilpress)

Gabriela Sobrado (Foto: Movilpress)

Elena Roger (Foto: Movilpress)

Marcela Kloosterboer (Foto: Movilpress)

Cande Molfese (Foto: Movilpress)

Rocío Robles (Foto: Movilpress)

Peto Menahem (Foto: Movilpress)

Matías Vázquez (Foto: Movilpress)

Marcela Tauro (Foto. Movilpress)

Rodrigo Lussich (Foto. Movilpress)

Adrián Pallares (Foto. Movilpress)

Leé más:

Así es la lujosa mansión de Araceli González y Fabián Mazzei: diseño contemporáneo y naturaleza

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.