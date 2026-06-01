Este lunes, la alfombra roja del Teatro Nacional tuvo una invitada de lujo: Araceli González se acercó a ver Sottovoce, la obra que protagoniza su ex, Adrián Suar. La actriz llegó acompañada por sus dos hijos, Toto Kirzner y Flor Torrente, y sorprendió a todos los presentes, incluso a la cámara de Ciudad Magazine.
El reencuentro se dio apenas meses después de que Araceli estallara en llanto en la mesa de Mirtha Legrand al hablar de la ruptura con Adrián. Sin embargo, el tiempo pasó y la actriz decidió dar un paso al frente: “Hay que evolucionar”, le dijo a los medios presentes, dejando en claro que la relación conSuar entró en una nueva etapa.
Además de Araceli, por la alfombra roja pasaron Luis Otero, Karina Mazzocco, Elena Roger, el staff de La Mañana con Moria, Rocío Robles, Fernando Bravo, Fabián Medina Flores, Diego Peretti, Abel Pintos, Pablo Codevila, Coco Fernández y muchos más.