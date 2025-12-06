Araceli González volvió por un rato a la pantalla de El Trece y, fiel a su estilo directo y sin filtros, terminó revelando una anécdota desopilante sobre Fabián Mazzei, su pareja desde hace más de dos décadas.

La actriz visitó el ciclo Otro día perdido, donde desplegó su carisma habitual y esa mezcla de humor y carácter que la acompaña desde siempre.

“No soy celosa… pero soy celosa de cosas obvias”, empezó la actriz. Y agregó: “No soy celosa, pero soy celosa de cosas obvias, no soy celosa de algo…”. Sin embargo, enseguida se frenó, recordó un episodio y decidió compartirlo.

“Pará, una vez pasó que Fabián dejó la computadora abierta. Una cagada, porque esa noche iba a ser espléndida, además”, dijo entre risas.

Araceli relató que, al ver la notebook encendida, notó el nombre de una mujer en una ventana abierta. “Ahí toqué y se abrió una pantalla con una chica en una playa. Con dos perritos. Y que le decían: ‘Hola Fabián, mirá cómo están los perritos, estoy acá en Sarasa’”.

Según contó, en ese momento ellos recién estaban comenzando a salir, por lo que la sorpresa fue doble. “Entonces él hablaba ‘con una chica que me felicita por estar con vos’. Ah, mirá qué bueno… bueno. Pero un día, dos días, tres días, digo… ¿Cuántas veces te felicitan?”, recordó divertida.

Mazzei le explicó que aquella mujer había sido su pareja y que los perritos los habían compartido. La situación no pasó a mayores, pero sí le dejó a Araceli un comentario final brillante, completamente en su estilo.

“Por eso yo ahora tengo cinco perros. Cuidámelos. ¿Te gustan los perros? Cuidalo”, cerró entre carcajadas, dejando al estudio rendido ante su humor.