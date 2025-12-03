Este martes, los televidentes de Otro Día Perdido se sorprendieron al ver que Agustín “Rada” Aristarán había dejado su lugar a un niño de 10 años que se presentó solo como “Dante” y presentó a Mario Pergolini y a Laila Roth asegurando que “no los conocía”.

“Rada hoy no vino porque fue a revisarse el carnet de mago. Bueno, tenemos por delante un programa que ni idea, pero voy a estar yo”, adelantó el pequeño ante la sorpresa de los presentes, antes de anunciar la presencia de Fátima Florez y Manu Lozano de la Fundación “Sí”.

Dante Barbera, Agustín Aristarán y Mario Pergolini (Fotos: capturas eltrece)

“Ahora tengo que presentar a una comediante que no tengo idea de quién, pero me dijeron que se llama Laira Roth”, agregó el nene, ante la mirada atónita de la panelista. “Y ahora tengo que presentar al conductor. Yo no sé bien quién es, pero me dicen que es un ‘innovador de los medios’ y mi abuela es fanática”, lanzó.

Leé más:

Mario Pergolini reunió a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez en el festejo de su programa

QUIÉN ES DANTE BARBERA, EL NENE QUE REEMPLAZÓ A AGUSTÍN “RADA” ARISTARÁN EN OTRO DÍA PERDIDO Y DESCOLOCÓ A MARIO PERGOLINI

La sorpresa de Mario Pergolini ante semejante presentación solo sirvió para que Dante Barbera contara que participó en el musical School of Rock junto a Agustín Aristarán, aunque adelantó que en breve será parte junto a Campi de Papá por Siempre, la obra que adaptará el clásico Ms. Doubtfire de Robin Williams.

Dante, que se formó en la Fundación Julio Bocca fue parte de Matilda, el Musical, donde interpretó a Bruce. Por School of Rock, Dante estuvo nominado junto a Mateo Tognolotti y Lautaro Muro López a los Premios Hugo 2024 en la categoría de Mejor Interpretación Masculina en Ensamble.

Los posteos de Dante Barbera tras su paso por Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini (Foto: captura Instagram @dante.barbera)

Los posteos de Dante Barbera tras su paso por Otro Día Perdido junto a Mario Pergolini y Laila Roth (Foto: captura Instagram @dante.barbera)

Este año, Dante dirigió su primer corto para participar del 7 Seconds Film Festival con homenaje a Star Wars incluido. El niño también fue jurado en la Performer Cup Argentina, participó en la serie Envidiosa, y en cortos como Para Mamá y Papá y Los pájaros cantan de noche.

Leé más:

El divertido cruce entre Rosalía y el productor de Mario Pergolini: risas, regalos y un “flechazo”

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.