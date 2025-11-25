Tras revelar que el Chiqui Tapia es el personaje que más cartas documento le envió por sus críticas desde Otro Día Perdido, ahora Mario Pergolini apuntó nuevamente contra el presidente de la AFA tras obligar a Estudiantes de la Plata a hacerle un “pasillo” a Rosario Central.

En la apertura del ciclo de eltrece de este lunes, Mario apareció con una Copa en la mano en gesto triunfal que utilizó para ironizar sobre el trofeo que Claudio “Chiqui” Tapia le dio a Rosario Central antes de terminar el campeonato, solo por los puntos obtenidos.

MARIO PERGOLINI VOLVIÓ A LA CARGA CONTRA CHIQUI TAPIA TRAS EL PAPELÓN DE ROSARIO CENTRAL Y ESTUDIANTES DE LA PLATA

“Me nombraron mejor conductor hispanoparlante sub-70 de los últimos seis meses”, dijo Mario, y de inmediato Rada, Laila y el público se pusieron de espaldas a él. “Ah, me hacen la gran Estudiantes”, agregó, en referencia al gesto de los jugadores del “Pincha”, que fueron obligados a hacerle el “pasillo” a Central, pero adoptaron esa modalidad como protesta.

“No se confundan. Me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Me sumaron el rating de todas las visualizaciones de todas las redes sociales y soy el campeón de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente. ¡La gente votó!“, explicó Mario.

“¿No me dejan trunfar? Okey, si quieren lo devuelvo, pero, eso sí, también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”, agregó el conductor, y de ahí en más todos comenzaron a cantar “¡Dale campeón!”.

“Así somos. Si vamos entre todos sí. Si no, no. ¡Me encanta el fin de semana que estamos teniendo de ‘no fútbol’! No fútbol, no campeonato, nada”, analizó. “El concepto AFA del fútbol, me gusta”, agregó antes de mostrarse de acuerdo con el gesto de los jugadores de Estudiantes en el encuentro disputado este domingo, que encima ganaron por 1-0 en el Gigante de Arroyito.

