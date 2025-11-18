Ricardo Darín volvió a estar en el centro de la escena, pero esta vez no fue por una película ni por un premio internacional. El reconocido actor argentino se refirió a la polémica que se desató en redes sociales tras sus declaraciones sobre las empanadas, un tema que generó debates, memes y hasta enojos en distintas provincias del país.

Todo comenzó cuando Darín, en una entrevista, opinó sobre las empanadas y mencionó sus preferencias personales. Sus palabras no tardaron en viralizarse y provocaron una ola de reacciones: desde quienes lo bancaron hasta quienes lo criticaron por “no respetar la tradición”.

En diálogo con la prensa, Darín reconoció el revuelo que causaron sus dichos y sorprendió con una autocrítica: “La próxima vez, lo hago distinto”, aseguró. El actor explicó que no esperaba semejante repercusión y que su intención nunca fue ofender a nadie.

“Uno a veces habla de más, o dice algo sin pensar en el impacto que puede tener. Me sorprendió cómo se viralizó todo”, admitió Darín, que se mostró relajado pero también reflexivo sobre el alcance de sus palabras.

La polémica por las empanadas no es nueva en la Argentina. Cada provincia defiende su receta como la mejor y cualquier comentario puede encender la mecha. En este caso, la opinión de un referente como Darín fue suficiente para que el tema explotara en redes sociales.

“Me llegaron mensajes de todos lados, algunos con humor y otros más picantes. Entiendo que para muchos las empanadas son un símbolo, y hay que respetar eso”, agregó el actor, que recordó uno de ellos con mucha gracia.

Antes de cerrar el tema, Ricardo Darín dejó un mensaje conciliador: “Si algo aprendí de esto es que hay que tener cuidado con lo que uno dice, sobre todo cuando se trata de cosas tan nuestras. La próxima vez, prometo pensarlo dos veces antes de opinar sobre las empanadas”.

