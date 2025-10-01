En mayo de 2025, Ricardo Darín desató un escándalo de grandes proporciones cuando dijo en La Noche de Mirtha Legrand que había comprado una docena de empanadas a 48 mil pesos, una cifra astronómica que generó una fuerte repercusión mediática.

Desde el Gobierno le salieron al cruce con fuerza a Ricardo Darín, y el propio ministro de Economía, Luis Caputo, criticó su palabra. Pero el que clarificó la situación fue Pablo Lemos, el dueño de la franquicia Mi Gusto, que habló en varios medios y contó el porqué de esos precios.

En ese sentido, Lemos trató de bajarle los decibeles a la discusión, que podría acarrearle imagen negativa hacia la marca, ofreciendo una promoción de 12 empanadas al precio de 8, que se vendían a un costo de 29.500 pesos.

CUÁNTO SALEN LAS EMPANADAS QUE COME RICARDO DARÍN EN OCTUBRE DE 2005

Lemos ponderó el “packaging cuidado, peso superior al promedio y calidad Premium” de sus productos y aseguró que estaba trabajando para bajar los precios. “Ni 48 mil ni 40 mil”, remarcó en ese momento, poniéndose el objetivo tras anunciar que con su nueva planta iba a producir hasta 10 millones de empanadas por mes.

El empresario pidió que la cámara del móvil de TN enfocara una pequeña balanza que tenía a mano, donde apoyó varias empanadas cuyo peso oscilaba entre los 159 y 178 gramos cada una, mientras explicaba que el peso promedio de una de las de la competencia es de 70 gramos.

Finalmente, el objetivo de bajar los precios se fue cumpliendo a la larga ya que la empresa actualizó los precios de su catálogo de octubre y, tal como figura en su página web, se puede ver que el precio actual de la docena es de 41.600 pesos, aunque las empanadas premium continúan a 4 mil pesos cada una, por lo que comprar una docena cuesta, efectivamente, 48 mil pesos.

