La frase de Ricardo Darín sobre el precio de la docena de empanadas en Buenos Aires desató una fuerte controversia pública que involucró a políticos, colegas y funcionarios.

Entre ellos, la respuesta más resonante fue la del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien lo cuestionó públicamente.

Frente a esto, la Asociación Argentina de Actores y Actrices salió al cruce con un comunicado contundente.

EL COMUNICADO DE ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ACTORES Y ACTRICES

Bajo ese título, el Consejo Integral de la Asociación publicó este martes un mensaje de apoyo al actor, condenando la escalada de agresiones que recibió por simplemente expresar su opinión.

“En lo que se ha transformado en una costumbre, en un modo de gobernar, la falta de respeto, la agresión explícita, burda y socarrona, una vez más se ensaña con un miembro de nuestra comunidad”, señalaron.

El comunicado fue más allá del caso puntual de Darín y advirtió sobre un clima preocupante de hostigamiento ideológico.

“La intención parece ser generar miedo, producir autocensura para someternos al silencio”, afirmaron, al tiempo que alertaron: “Esto no debe tomarse como un hecho aislado, sino como parte de una actitud sistemática que afecta a toda la ciudadanía”.

La Asociación Argentina de Actores respaldó a Ricardo Darín tras la polémica por las empanadas. Crédito: Instagram.

“El peligro que estos exabruptos conllevan es la falta misma de libertad y la amenaza de perder derechos elementales de la convivencia democrática”, aseguraron en otro tramo del texto, en clara alusión a los ataques verbales que recibe cualquier figura pública que opina sobre la situación económica o social del país.

El comunicado concluyó con una advertencia sobre el uso del poder para acallar voces: “La solidaridad con nuestro compañero es nuestra propia defensa ante el abuso de poder”.

QUE HABÍA DICHO RICARDO DARÍN SOBRE EL PRECIO DE LAS EMPANADAS

El actor había hecho su comentario durante su participación en La Noche de Mirtha, donde reflexionó: “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48.000 la docena. Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal”.