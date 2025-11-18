La fama de Ricardo Darín alcanzó una nueva dimensión este 2025 con el estreno de El Eternauta, la primera serie que estrenó en mucho tiempo pero que gracias a la difusión de Netflix logró que su imagen llegara a lugares tan remotos como Japón.

Con este antecedente, la productora K&S Films y Netflix acordaron comenzar cuanto antes la producción de la segunda temporada, que para los fans se convirtió en un verdadero calvario al enterarse de que recién comenzaría a filmarse el año próximo.

Ricardo Darín en El Eternauta (Foto: gentileza Netflix)

Sin embargo, este lunes Ricardo Darín elevó las expectativas sobre la continuación de El Eternauta aún más cuando comenzó a enumerar frente a Mario Pergolini en Otro Día Perdido cómo armó su agenda para el año próximo.

POR QUÉ RICARDO DARÍN HIZO LLORAR A LOS FANS DE EL ETERNAUTA CON UNA NOTICIA INESPERADA

“¿Tenés una agenda ya muy completa?”, quiso saber Mario, a lo que Ricardo respondió: “Sí, está complicada, pero está todo bien”. “¿Te pones lugares para tener tus tiempos parados? Por ejemplo, ya saben cuándo van a ser tu nieto. ¿Ahí te abriste un lugar?”, retrucó el conductor.

“Bueno, eso nos pateó el tablero”, dijo Darín, que contó que se hizo tiempo para ir a visitar a su hijo cuando sea papá. “¿Y el año que viene lo tenés muy cubierto ya?”, insistió Mario, y Ricardo recordó: “Sí, con el Eternauta”.

“¿Y el otro también? ¿El 27 ya también tenés algunos proyectos?”, quiso saber el conductor, como intuyendo algo. “Sí, porque el Eternauta no termina en la segunda temporada”, dijo Darín, y al ver la reacción de Pergolini le bajó los decibeles a la novedad: “De todos modos, esto se puede modificar porque no depende de mí, obviamente”. ¡Se viene la tercera temporada de El Eternauta!

