En medio del éxito que despertó El Eternauta, Mirtha Legrand tuvo a los protagonistas de la ficción de Netflix como invitados en La Noche de Mirtha y sorprendió a los actores al revelar que debió ir al oculista después de ver algunos capítulos.

Todo comenzó cuando la conductora del ciclo de eltrece contó que vio cuatro de los seis capítulos de esta historia que ya ganó varios adeptos: “Yo vi hasta el cuarto (capítulo), me quedan dos por ver”, atinó a decir. Y agregó: “Pero me encanta. Me quedaba viéndolo hasta las dos de la mañana, tres de la mañana. Tuve que ir al oculista después”.

Fue entonces que, al escuchar las risas de los comensales, siguió: “¡En serio! No se rían. El doctor me dijo qué estaba haciendo y le dije que estaba viendo televisión. Ahí me respondió ‘¿en qué condiciones?, ¿lo ve con anteojos?’. Y cuando le dije que no, me dijo que me los ponga”, explicó. Y cerró con un análisis: “Pero me pareció maravilloso cómo esta filmado”.

Foto: Captura (eltrece)

LAS LÁGRIMAS DE MIRTHA LEGRAND AL RECORDAR LA PARTIDA DE ALEJANDRA DARÍN: “ERA AMOROSA”

En medio de la profunda entrevista que le estaba haciendo a Ricardo Darín, uno de sus invitados en La Noche de Mirtha, Mirtha Legrand no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar la partida de la hermana del actor, Alejandra Darín.

“Tuviste una pérdida muy terrible últimamente. Ya está, ya está en el cielo. Ay, me emociono. Perdón”, atinó a decir la conductora del ciclo de eltrece, al hablar con Ricardo de la querida y recordada actriz.

“Yo la conocí muy poco, pero lo poco que la conocí era amorosa”, agregó, con la voz quebrada, en referencia a la artista que falleció tras una larga enfermedad, a los 62 años, en enero pasado, y quien presidía la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde 2011.