Empezó el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondientelista de invitados para la clásica mesaza de los sábados.

El sábado desde las 21.30 por eltrece, La Chiqui recibirá al elenco principal de El Eternauta, la exitosa serie de Netflix que logró el primer puesto en vistas a nivel global.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 24 de mayo del 2025 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

Ricardo Darín, Carla Peterson, Andrea Pietra, Ariel Staltari y Marcelo Subiotto compartirán con la gran diva argentina sus vivencias durante la filmación de los primeros seis episodios, que duró ocho meses.

POR QUÉ MIRTHA LEGRAND NO FUE A VOTAR POR PRIMERA VEZ DESDE EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA

Cada elección, desde el regreso de la democracia, Mirtha Legrand (98) se presenta religiosamente a emitir su voto, lo que se convirtió en los últimos años en un verdadero evento de prensa debido a que sigue concurriendo pese a estar eximida de la obligatoriedad hace 28 años.

Sin embargo, el domingo 18 de mayo del 2025 marcó un antes y un después ya que Mirtha no fue a votar en las elecciones legislativas 2025 de la Ciudad de Buenos Aires; justificó su ausencia por cuestiones de salud.

Votó Mirtha Legrand en un colegio de Palermo.

Desde la Escuela Primaria Común N.º 20 Carlos María Biedma, en Palermo, lugar donde suele votar y posar para la prensa, Mariana Mactas confirmó la ausencia de Mirtha en móvil en directo.

“No voy a votar porque estoy muy resfriada y, además, tuve muchas actividades la semana pasada. El cuerpito me dijo: ‘Chiqui, descansá un poco’. Es la primera vez en años que no voy a votar y a mí me encanta hacerlo. Besos, seguiré el escrutinio de cerca”, le escribió Mirtha a Cecilia Martí.

