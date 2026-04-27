La noche del lunes 27 de abril la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala de eliminación cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones, salidas sorpresivas y el ingreso de Gladys la Bomba Tucumana, uno de los jugadores tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país: Brian Sarmiento.

Al incio de la emisión de este lunes, la placa de eliminación estaba compuesta por Solange Abraham, Franco Zunino, Yipio, Danelik y Brian Sarmiento, que quedaron en esa situación desde la semana pasada dado que este domngo no hubo programa.

Los nominados de Gran Hermano de este lunes 27-04-2026 (Foto: captura Telefe)

Los primeros salvados por el público fueron anunciados durante la emisión de este lunes, y así fueron saliendo de placa Zunino y Danelik. Más tarde fue el turno de Sol de zafar de la eliminación.

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Después de dos semanas tremendas para ellos, Yipio y Brian se encontraban en la placa definitiva. Yipio había ganado una importante “final adelantada” contra Cinzia Francischiello.

Brian, por su parte, esquivó la eliminación durante dos semanas, pero los votgos del público fueron decisivos para dejarlo afuera de la casa, donde encontrará una cautelar de la madre de uno de sus hijos que pidió la incautación de lo que ha cobbrado durante estos meses por su permanencia en la casa.

Así las cosas, el ex futbolista dejó la casa con su valija amarilla, y el corazón destrozado por dejar allí a Danelik.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani, Nicolás «Nick» Sícaro, Kennys Palacios, Franco Poggio, Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski, La Maciel, Martín Rodríguez y Brian Sarmiento.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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