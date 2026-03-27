En medio de un escándalo familiar que generó fuerte repercusión, Eugenia Ruiz -la exparticipante de Gran Hermano y actual panelista de la nueva edición del reality de Telefe- rompió el silencio y habló sin filtro sobre la detención de su hermano, denunciado por violencia de género.

Eugenia eligió el programa LAM para dar su versión y no esquivó ningún tema, dejando declaraciones tan duras como conmovedoras: “Respecto a mi hermano, sí, lamentablemente tiene una denuncia por violencia de género y está detenido en calidad de imputado. Y como sucede en estos casos, a priori siempre hay que creerle a la mujer”, expresó con firmeza.

Al mismo tiempo, aclaró que no se involucrará en el aspecto judicial: “Yo del tema legal no voy a hablar, porque básicamente no sé nada”, señaló.

Foto: Instagram (@eugeniasantiagueniia)

Pero lo más impactante llegó cuando profundizó sobre la situación personal de su hermano: “Sí voy a decir que mi hermano tiene un consumo problemático. Mi hermano es adicto a las drogas, más precisamente al alcohol y a la cocaína. Las cosas como son”.

Visiblemente afectada, Eugenia también habló del impacto en su familia: “Es un tema doloroso, sobre todo para mis padres, que son dos personas honorables. Por suerte, esta situación no les ha caído como un baldazo de agua fría”.

“Respecto a mi hermano, sí, lamentablemente tiene una denuncia por violencia de género y está detenido en calidad de imputado“.

En ese sentido, reveló que ya venían enfrentando el problema: “Este verano con mi hermana dijimos ‘basta, dejemos de negar esta situación’. Nos juntamos y tuvimos una entrevista con un psicólogo especialista en adicciones”.

Finalmente, compartió una frase que refleja la crudeza del momento que atraviesan: “Como nos dijo el profesional, el adicto tiene tres caminos: si no se trata, termina hospitalizado, preso o muerto. Y para salir, tiene que tocar fondo. Lamentablemente, esto es parte del proceso doloroso que tendremos que afrontar como familia”, cerró, a flor de piel.

“Como nos dijo el profesional, el adicto tiene tres caminos: si no se trata, termina hospitalizado, preso o muerto“.

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DETUVIERON AL HERMANO DE LA EXPARTICIPANTE DE GRAN HERMANO, EUGENIA RUIZ: “POR VIOLENCIA DE GÉNERO”

Un fuerte episodio sacude al entorno de Eugenia Ruiz y genera conmoción tanto en el mundo del espectáculo como en redes sociales. Según informó Fede Flowers, el hermano de la exparticipante de Gran Hermano fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

El panelista dio a conocer la noticia a través de sus redes con un mensaje contundente: “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género”, informó.

En el mismo posteo, detalló la gravedad de la situación judicial que enfrenta: “El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años”, agregó.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok)

Además, reveló que el caso ya está en manos de la Justicia y con testimonios clave: “Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación”.

Fede Flowers: “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género”.

La noticia generó un inmediato impacto, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el vínculo con una figura conocida del reality. Por el momento, Eugenia Ruiz no se expresó públicamente sobre lo ocurrido.