Un fuerte episodio sacude al entorno de Eugenia Ruiz y genera conmoción tanto en el mundo del espectáculo como en redes sociales. Según informó Fede Flowers, el hermano de la exparticipante de Gran Hermano fue detenido en las últimas horas en Santiago del Estero.

El panelista dio a conocer la noticia a través de sus redes con un mensaje contundente: “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género”, informó.

En el mismo posteo, detalló la gravedad de la situación judicial que enfrenta: “El abogado de 50 años fue detenido y acusado de ejercer violencia psicológica, física y sexual contra su pareja de 22 años”, agregó.

Foto: Captura de X (@fedeflowersok)

Además, reveló que el caso ya está en manos de la Justicia y con testimonios clave: “Ambos ya prestaron declaración, pero la denuncia de la conviviente con detalles escalofriantes como privación ilegítima de la libertad, abuso de sustancias, golpes y sometimiento en el departamento del cuarto piso que compartían, hizo que Lara Silvetti Crespin Nassif judicializara su situación”.

La noticia generó un inmediato impacto, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino también por el vínculo con una figura conocida del reality. Por el momento, Eugenia Ruiz no se expresó públicamente sobre lo ocurrido.

Fede Flowers: “Gran escándalo y dolor rodea a Eugenia Ruiz de Gran Hermano. Hace unas horas detuvieron a su hermano Fernando Ruiz en Santiago del Estero por violencia de género”.

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LA DURÍSIMA REACCIÓN DE MAVINGA AL VER LOS FUERTES COMENTARIOS RACISTAS DE CARMIÑA EN GRAN HERMANO

Un momento de máxima tensión se vivió en Gran Hermano: Generación Dorada cuando Jenny Mavinga fue expuesta a las durísimas imágenes con los comentarios racistas que derivaron en la expulsión de Carmiña Masi del reality de Telefe.

Antes de mostrarle el material, le anticiparon el contexto: “Queremos que veas esto porque, tarde o temprano, lo vas a ver. Queremos que veas por qué Carmiña fue expulsada del juego. ¿Lo querés ver?”, indagó Santiago del Moro. A lo que la joven, no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Entonces, salieron al aire los repudiables dichos de su excompañera, cargados de insultos y frases discriminatorias. Las imágenes generaron incomodidad total en el estudio y explicaron por qué la participante fue expulsada de la competencia.

Foto: Captura (Telefe)

Tras ver el video, llegó el momento más esperado: la reacción de Mavinga. Y lejos de quebrarse, fue contundente: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Lejos de mostrarse afectada, hizo una lectura profunda del conflicto: “La única cosa que yo puedo ver en ella es envidia. Sentirse inferior para poder hablar así de una persona”.

Mavinga: “Lo estaba disfrutando porque la forma cuando habla, te das cuenta, pero me da lástima por ella”.

Además, dejó en claro que no guarda rencor:“Yo no tenía nada contra ella”, remarcó. Y cerró con una frase que resonó fuerte: “Ella con su conciencia… a mí no me hace ni más ni menos lo que ella puede decir. Solamente ahí muestra lo que es”.