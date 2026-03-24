En uno de los momentos más emotivos de Gran Hermano: Generación Dorada, el “derecho a réplica” dejó una escena cargada de emoción, culpa y redención. Carmiña Masi tomó la palabra y, visiblemente nerviosa, se dirigió directamente a Jenny Mavinga para pedirle perdón por el comentario que desató su salida del reality de Telefe.

“Hace un buen tiempo que tengo unas cuantas palabras atragantadas y necesito decírtelas personalmente”, comenzó diciendo Carmiña, despertando la sorpresa de Mavinga. Y sin rodeos, fue al punto: “Primero que nada te quiero pedir disculpas, me equivoqué muy grande contigo. Mis disculpas son sinceras”.

Con la voz quebrada, recordó el momento que generó la polémica: “Hice el peor comentario que una persona puede hacer cuando dije ‘mirá, parece que recién bajó del barco’. Fue algo terrible que no lo quiero volver a repetir”.

Foto: Captura (Telefe)

Lejos de justificarse, asumió la responsabilidad: “Me costó la salida del juego porque eso fue totalmente fuera de juego. Vos sos una mujer fuerte, yo admiro esa fortaleza. Ojalá podamos tomar un café o un mate y darnos un abrazo”.

Pero lo más impactante llegó con la respuesta de Mavinga, que sorprendió por su templanza y generosidad: “No tengo nada contra vos. Te perdoné el primer día con ese abrazo”, lanzó.

Lejos de guardar rencor, reafirmó su postura: “Te perdono de todo corazón”, atinó a decir. Y cerró, a corazón abierto: "No tengo ningún problema en tomar un café con vos cuando salga”.

¡Qué momento!

Foto: Captura (Telefe)

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SORPRESA EN GRAN HERMANO: MARTÍN GANÓ EL LIDERAZGO, FULMINÓ A TRES JUGADORES Y DESATÓ TENSIÓN EN LA CASA

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada volvió a explotar y esta vez el protagonista fue Martín Rodríguez, quien se consagró como líder de la semana y no perdió tiempo en usar su beneficio más fuerte: la fulminante. Con una jugada firme, mandó a placa directamente a tres participantes y encendió la tensión en el reality de Telefe.

El primero en caer fue Lola Tomaszeuski. Pero lejos de achicarse, Martín redobló la apuesta y fue por su segundo objetivo: Juani Car. “No tengo conexión. Me debo una charla con él”, lanzó.

La respuesta no tardó en llegar y el cruce subió de temperatura: “Me lo esperaba. Tuvimos una discusión. Él dice que no entiende mi juego y yo pienso lo mismo de él”, disparó Juan, picante.

Foto: Captura (Telefe)

Pero faltaba una bomba más. Para cerrar su jugada, el líder eligió a Jennifer “La Pincoya” Galvarini, a quien incluso dijo querer: “Simplemente porque entiendo que es una persona que tiene mucho aguante”, se justificó.

Lejos de victimizarse, ella recogió el desafío con ironía y confianza: “Él sabe que yo tengo aguante afuera, me tiene miedo. Que la gente decida”, cerró Pincoya, arengando a los televidentes.

Así, con tres fulminados —Lola, Juani Car y Pincoya— Martín dejó en claro que vino a jugar fuerte. Su liderazgo no solo reconfiguró la placa, sino que también expuso tensiones, estrategias y egos en una casa donde cada movimiento puede ser decisivo.