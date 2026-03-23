La noche del lunes 23 de marzo, la casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió una nueva gala cargada de emociones y despedidas. Tras una semana llena de tensiones a raíz de una placa masiva a raíz de sospechas de complot , uno de los participanes tuvo que decir adiós a la casa más famosa del país, luego de quedar eliminado por decisión del público.

La semana fue atípica en la casa: en medio de las nominaciones, El Supremo decidió anular los votos y todos los jugadores quedaron en placa. Así, el público tuvo la chance de ir sacándo a sus favoritos de la nominación para salvarlos.

Así quedó la placa de Gran Hermano (captura de Telefe)

De esta manera, la placa de este lunes estuvo compuiesta por siete participantes a saber: Juanicar, Kennys Palacios, Lola Poggio, la polémica Luana Fernández, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Franco Zunino.

QUIÉN SE FUE ELIMINADO DE GRAN HERMANO ESTE LUNES 23 DE MARZO DE 2026

La gala de este lunes comenzó con el reingreso de Andrea del Boca a la casa a través de la puerta giratoria, por lo que Santiago del Moro tuvo que apurar los tiempos tars este evento.

De esta manera, el primero en ser “salvado” por el voto del público fue Nazareno, y le siguieron en poco tiempo Juanicar, Martín, Luana y Zunino.

De esta manera, la definición quedó entre Kennys, el asistente de Wanda Nara y Lola Poggio, hermana de Juli Poggio, dos de los “famosos” de la Generación Dorada.

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Participantes de Gran Hermano: Generación Dorada y Santiago del Moro (Foto: capturas Telefe)

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

Los participantes eliminados de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento son: Divina Gloria (abandono), Gabriel Lucero, Tomy Riguera, Carmiña Masi (expulsada), Carla «Carlota» Bigiliani y Nicolás «Nick» Sícaro.

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

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