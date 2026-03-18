La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió un momento totalmente inesperado con el ingreso de Catriel y Paco Amoroso, quienes no solo revolucionaron a los participantes, sino que además se metieron de lleno en uno de los escándalos más calientes del momento que involucra a Tini Stoessel y Emilia Mernes.

Lejos de pasar desapercibido, Catriel aprovechó su paso por el confesionario para hacer un descargo que rápidamente se volvió viral y apuntó directo contra las artistas.

Fiel a su estilo frontal, disparó sin filtro: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado”, comenzó diciendo, con humor.

Foto: Captura (Telefe)

Pero eso no fue todo. El músico redobló la apuesta y dejó en claro su hartazgo con la situación mediática que rodea a ambas cantantes: “Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”, siguió. Y cerró, tajante: “Me tienen cansado. Unas pesadas”.

El momento generó sorpresa dentro y fuera de la casa, ya que el conflicto entre Tini y Emilia viene escalando en redes y en el mundo del espectáculo, y ahora sumó un capítulo completamente inesperado desde el reality de Telefe.

Catriel: “Quiero nominar... Quiero nominar a Tini y Emilia. Son unas pesadas, me tienen cansado. Con todas las cosas que están pasando en el mundo… basta. Basta de la guerra. Con la música, no. Basta, chicas”.

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YANINA LATORRE VENTILÓ QUÉ PASÓ CON EMILIA Y TINI STOESSEL EN LA FIESTA ÍNTIMA DE LA SELECCIÓN ARGENTINA

Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y el fútbol, y tiene como protagonistas a Emilia Mernes y las “botineras”, tal como lo reveló Yanina Latorre en el programa Sálvese Quien Pueda.

Todo estalló luego de que la conductora del programa de América destapó detalles de una supuesta interna que se habría desatado en la famosa fiesta de campeones de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar: “Las botineras detestan a Emilia”, aseguró.

Según relató, todo se remonta a un evento privado donde los futbolistas celebraron con sus familias: “Cuando los jugadores salen campeones se hace una fiesta con ellos, la familia, las mujeres… una fiesta familiar”, expresó.

Foto: Captura (América)

Pero la presencia de Emilia no habría caído nada bien: “¿Quién se apersonó en esta fiesta? Emilia Mernes. A las mujeres de la Selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”.

Incluso fue más allá al intentar explicar qué le cuestionaban: “Ser mirona… provocativa. Era una fiesta familiar“, atinó a decir. Y cerró, tajante: “Están todos abrazados, cantan, gritan, y de repente entra una diosa con esos atuendos que usa. Y claro, no gustó”, siguió.