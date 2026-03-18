En las últimas horas, la decisión de Tini Stoessel de dejar de seguir a Emilia Mernes en las redes sociales generó un efecto dominó y varias de las esposas de los jugadores de la Selección Nacional como Antonela Roccuzzo y Valu Cervantes decidieron imitar a la cantante

En SQP, Yanina Latorre reveló que la esposa de Leo Messi no tenía motivos aparentes para dejar de seguir a Mernes, pero que ella misma le confesó el viernes pasado chateando en su programa de radio que lo hizo en un “limpieza” que realizó “hace 10 días” en medio de una polémica entre “El 10” y algunos integrantes del streaming Olga que lo criticaron por su foto con Donald Trump.

Emilia Mernes se alejó de las redes, sus fans se preocuparon e hizo un descargo.

“En ese momento, a todo el mundo que le empezó a pegar a Messi lo dejó de seguir. Y en el medio la vio esta, que no tenía onda y no le gustaba, y la dejó de seguir”, reveló. “La llamé a Valu Cervantes, la mujer de Enzo Fernández, y me dijo ‘Nunca la seguí. La vi una sola vez en mi vida’”, contó Latorre, dejando de lado a la ex participante de MasterChef Celebrity.

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Sin embargo, Yanina fue más allá y dejó entrever que varias “botineras” de la Selección Argentina también “detestan a Emilia” y explicó que todo se generó en una fiesta que se realizó en 2023 para festejar el campeonato mundial a la que asistieron las familias. “Fueron las mujeres, los hermanos, los primos, los abuelos… Una fiesta familiar”, detalló.

“¿Y quién se apersonó en esta fiesta? Emilia”, señaló la conductora. “Las malas lenguas dicen que a las mujeres de la selección no les gustó ni la actitud, ni la mirada en el lugar de Emilia. A todas les pareció dudosa y como que no tenía una actitud familiar”, aseguró Latorre.

Foto: Instagram @emiliarmernes

“A mí una me dijo que no le gustaba la actitud que tenía cuando llegó. Era una fiesta familiar. ¿Qué tenía que hacer ella ahí. Nada?”, agregó Yanina. Además, Majo Martino obtuvo el testimonio de una de las niñeras que cuidaban a los hijos de los Campeones del Mundo: “Me dijo que fue vestida de una manera muy llamativa que nada tenía que ver con el lugar”, sentenció la panelista.

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