La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando polémica y ahora sumó un fuerte descargo de su esposo, Mathias Centurión, luego de que circularan versiones que lo acusaban de haberle sido infiel a la participante uruguaya.

La comediante abandonó la casa por voluntad propia después de recibir un mensaje de su pareja, quien le pidió que regresara a Uruguay porque su madre atravesaba un delicado estado de salud y necesitaba acompañamiento familiar. Sin embargo, en medios argentinos y uruguayos comenzaron a instalar otra versión sobre la abrupta salida del reality.

Según trascendió, el verdadero motivo del abandono habría estado relacionado con presuntas infidelidades de Mathias Centurión, rumores que habrían afectado emocionalmente a la hija de Yipio y provocado un fuerte malestar en la hija menor de edad de Yipio.

Yipio decidió abandonar Gran Hermano: el pedido desesperado de su pareja que la obligó a dejar la casa (captura de Telefe)

El descargo de Yipio tras salir de Gran Hermano Generación Dorada

Frente a la repercusión, Yipio decidió romper el silencio desde sus redes sociales y aclarar qué ocurrió realmente. A través de una historia de Instagram, explicó que su madre, Laura, atraviesa una enfermedad y un cuadro de depresión y que esa fue la verdadera razón por la que decidió dejar Gran Hermano.

“Hablar estupideces es gratis. Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelo a cerrarles el culo”, escribió la exjugadora del reality.

Luego, agregó con evidente enojo: “Hay gente que habla, que parece que nunca tuvieron familia o les hace falta un abrazo”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yipio) Por: Fabiana Lopez

La furia del marido de Yipio de Gran Hermano: su explosivo mensaje tras ser acusado de infiel

El mensaje no pasó desapercibido y fue rápidamente compartido por Mathias Centurión, quien explotó de furia contra quienes difundieron las versiones de infidelidad.

“Ustedes tienen que aprender a cerrar el culo y a pedir disculpas”, lanzó el esposo de Yipio con contundencia.