La salida de Yipio de Gran Hermano Generación Dorada sigue generando polémica y ahora sumó un fuerte descargo de su esposo, Mathias Centurión, luego de que circularan versiones que lo acusaban de haberle sido infiel a la participante uruguaya.
La comediante abandonó la casa por voluntad propia después de recibir un mensaje de su pareja, quien le pidió que regresara a Uruguay porque su madre atravesaba un delicado estado de salud y necesitaba acompañamiento familiar. Sin embargo, en medios argentinos y uruguayos comenzaron a instalar otra versión sobre la abrupta salida del reality.
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Según trascendió, el verdadero motivo del abandono habría estado relacionado con presuntas infidelidades de Mathias Centurión, rumores que habrían afectado emocionalmente a la hija de Yipio y provocado un fuerte malestar en la hija menor de edad de Yipio.
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El descargo de Yipio tras salir de Gran Hermano Generación Dorada
Frente a la repercusión, Yipio decidió romper el silencio desde sus redes sociales y aclarar qué ocurrió realmente. A través de una historia de Instagram, explicó que su madre, Laura, atraviesa una enfermedad y un cuadro de depresión y que esa fue la verdadera razón por la que decidió dejar Gran Hermano.
“Hablar estupideces es gratis. Logro que esta mujer quede en las mejores manos y vuelo a cerrarles el culo”, escribió la exjugadora del reality.
Luego, agregó con evidente enojo: “Hay gente que habla, que parece que nunca tuvieron familia o les hace falta un abrazo”.
La furia del marido de Yipio de Gran Hermano: su explosivo mensaje tras ser acusado de infiel
El mensaje no pasó desapercibido y fue rápidamente compartido por Mathias Centurión, quien explotó de furia contra quienes difundieron las versiones de infidelidad.
“Ustedes tienen que aprender a cerrar el culo y a pedir disculpas”, lanzó el esposo de Yipio con contundencia.