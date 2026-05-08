España cuenta con un talento musical sin igual llamado Abraham Mateo, y cada vez son más los que se rinden a la evidencia. El artista gaditano está viviendo el mejor momento de una carrera que ya dura más de dos décadas. No hay duda. Cuando un artista como él, que lleva toda la vida sobre los escenarios, alcanza la madurez creativa, todo son buenas noticias y grandes canciones.

Sin perder la frescura que lo caracteriza, Abraham Mateo atraviesa uno de sus mejores momentos: en el último año agotó el Movistar Arena, lideró charts globales con “Quiero Decirte” junto a Ana Mena y colaboró con figuras como Leire Martínez, Recycled J y Juan Magán.

Ahora presenta “Último Baile”, su nueva colaboración junto a Luck Ra, uno de los artistas argentinos más populares del momento, que viene de conquistar el mercado hispanohablante con hits como “La Morocha” y “Hola Perdida”. Referente indiscutido de la escena actual y con una identidad sonora propia, Luck Ra se suma a esta canción que conecta dos mundos en una bachata cargada de ritmo y emoción. Por su parte, Abraham Mateo ya ha demostrado que brilla en cualquier estilo que se proponga, ya sea el R&B o la bachata.

Abraham Mateo y Luck Ra lanzaron “Último Baile” (Foto de prensa)

En “Último Baile”, producido y compuesto por el propio Abraham Mateo junto a Garabatto (Quevedo, Mora), queda claro que el cruce de estilos y escenas potencia el alcance de la canción. De la mano de Luck Ra, verdadero fenómeno local, Abraham Mateo invita a un último baile cargado de pasión, pensado para hacernos bailar, transpirar y quedar pegados hasta que suene la última nota.

Todavía lejos de los 30, Abraham Mateo ya vivió mil vidas en una sola. Esa trayectoria profesional, musical y personal, le permite hacer canciones como “Último Baile”, con las que se gana el respeto de la escena local e internacional y pisa un terreno al que muy pocos artistas españoles llegaron dentro de la historia del pop.