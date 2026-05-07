Mora Godoy volverá a los escenarios porteños con un espectáculo único junto a La Máquina Tanguera y la Orquesta Ensamble Aeropuertos Argentina. La cita será el próximo 24 de mayo en el histórico Teatro Santa María, en el marco de la esperada reapertura de la sala bajo la dirección de Héctor Cavallero.

Aclamada en Argentina, Europa, Asia y Medio Oriente, Mora Godoy presentará un show innovador que fusiona el tango tradicional con tecnología de vanguardia.

Por primera vez, la artista incorporará herramientas de inteligencia artificial aplicadas a sus coreografías, generando una experiencia visual y sensorial inédita para el público.

Mora Godoy y La Máquina Tanguera

Así será el show de Mora Godoy y La Máquina Tanguera

El espectáculo contará con la participación de los primeros bailarines de La Máquina Tanguera y la voz de Marcos Tamborenea, en una puesta que recorrerá los momentos más emblemáticos de la carrera de Mora Godoy. Además, habrá un emotivo homenaje a su padre y mentor, Ico Godoy, a través de un segmento audiovisual acompañado por “Adiós Nonino”, la histórica obra de Astor Piazzolla.

Mora Godoy y La Máquina Tanguera

La propuesta también incluirá imágenes audiovisuales sincronizadas que repasarán la trayectoria artística de Mora Godoy: desde sus comienzos en el Teatro Colón hasta sus giras internacionales y su consolidación como una de las máximas referentes del tango argentino en el mundo.

Como parte de esta experiencia, quienes adquieran su entrada podrán participar gratuitamente de una clase especial de tango junto a integrantes de la compañía, que se realizará el mismo día a las 18 horas.

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