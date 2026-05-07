Basada en uno de los capítulos más emblemáticos de Los hermanos Karamazov, la obra El Gran Inquisidor desembarca en la escena teatral porteña con una propuesta intensa, filosófica y profundamente actual.

La puesta, dirigida y adaptada por Martín Barreiro, se presenta todos los sábados a las 22 hs en el Teatro El Convento.

De qué trata “El Gran Inquisidor”

Inspirada en el célebre texto de Fiódor Dostoievski, la obra propone una reflexión inquietante sobre la fe, el poder y la libertad humana. La historia parte de una premisa provocadora: una figura que el pueblo identifica como la reencarnación de Cristo reaparece y es inmediatamente encarcelada por el Gran Inquisidor.

A partir de allí, se desarrolla un intenso interrogatorio que cuestiona conceptos como el libre albedrío, la bondad, el sufrimiento y la idea de una felicidad impuesta por las estructuras de poder.

Con una atmósfera oscura y simbólica, El Gran Inquisidor se convierte en una experiencia teatral que interpela al espectador desde lo religioso, lo ético y lo político, poniendo en tensión los límites entre el bien y el mal.

Un clásico de Dostoievski que dialoga con el presente

La adaptación de Martín Barreiro toma uno de los fragmentos más analizados de la literatura universal para construir una puesta contemporánea y visceral.

A través de un lenguaje escénico cargado de dramatismo, la obra plantea preguntas que siguen vigentes en el mundo actual: ¿qué lugar ocupa la libertad en una sociedad atravesada por el miedo y el control? ¿Hasta dónde llega el poder cuando promete seguridad y felicidad?

El elenco está integrado por Fernando Blanes en el rol del Inquisidor, Bruno Chmelik como Satanás y Fernando López interpretando al Prisionero.

Cuándo y dónde ver “El Gran Inquisidor”

El Gran Inquisidor se presenta todos los sábados a las 22 hs en el Teatro El Convento, ubicado en Reconquista 269, en la Ciudad de Buenos Aires.

Con una duración de una hora, la obra se posiciona como una de las propuestas teatrales más intensas y reflexivas de la cartelera independiente, recuperando la potencia del universo de Fiódor Dostoievski para pensar las tensiones del presente.