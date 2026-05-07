La cantante, actriz y compositora Inbal Comedi lanzará en vivo su nuevo álbum Mis Estaciones el próximo 20 de mayo a las 22 hs en el Centro Cultural Thames.

El trabajo marca una etapa íntima y transformadora en la carrera de la artista, con canciones que recorren distintas emociones y búsquedas personales.

Cómo es “Mis Estaciones”, el nuevo álbum de Inbal Comedi

Con una propuesta sonora que fusiona folk contemporáneo, pop y música brasileña, Mis Estaciones se presenta como el primer disco solista de Inbal Comedi.

El álbum fue producido junto a Tomás Sanguinetti y propone un recorrido emocional dividido en distintas “estaciones”, donde cada canción refleja momentos de transformación y sensibilidad.

Foto: prensa Inbal Comedi

La voz ocupa un rol central dentro del proyecto: susurros, armonías y capas vocales construyen una atmósfera íntima que atraviesa todo el disco. Grabado en Estudio Brod, el trabajo también contó con mezcla de Jero Romero y mastering de Lucas Romano.

Cuándo y dónde presenta Inbal Comedi su nuevo disco

La presentación oficial de Mis Estaciones será el 20 de mayo a las 22 hs en el Centro Cultural Thames, en un show especial donde la artista mostrará en vivo las canciones de esta nueva etapa musical.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de los canales oficiales del evento.

Foto: prensa Inbal Comedi

Quién es Inbal Comedi

Inbal Comedi construyó una carrera artística atravesada por la música, el teatro y el audiovisual. Con raíces argentinas y una historia de vida entre Brasil, Canadá y Tucumán, actualmente desarrolla su proyecto musical en Buenos Aires.

Además de su faceta como cantante y compositora, participó en producciones reconocidas como El amor después del amor y espectáculos de Disney presentados en el Teatro Colón. También realizó giras junto a Ismael Serrano y colaboró con artistas de la nueva escena argentina como Milo J y Alan Sutton.

En 2020 ganó el certamen Cantando 2020 y más tarde inició una nueva etapa artística con la canción viral Ser mi propio amor, antecedente directo del universo emocional que desarrolla en Mis Estaciones.

Con este lanzamiento, Inbal apuesta por consolidar una identidad musical propia, atravesada por la sensibilidad, la exploración vocal y una mirada profundamente personal sobre los cambios y las emociones.