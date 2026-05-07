El video de la operación de autopsia a Diego Armando Maradona fue un momento crucial en el segundo juicio, por lo que Gianinna Maradona se retiró del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro.

“Los jueces le ofrecieron salir para no presenciar esas imágenes”, contó Sergio Farella.

Ante la propuesta de los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón la hija del Diez aprovechó para evitarse el mal trago, y una vez con ella fuera se proyectó el documento.

Gianinna Maradona, hija del fallecido futbolista Diego Maradona, llega al juzgado para asistir al primer día del juicio contra su equipo médico por presunto homicidio por negligencia en San Isidro, Argentina, el martes 14 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) Por: AP

El periodista de TN contó que “lo que se vio básicamente” es que “empezó a brotar mucho líquido del abdomen” a causa del edema, que el forense estimó en “tres litros”.

La opinión del médico forense sobre la muerte de Maradona

Al descartar que se haya tratado de una muerte súbita, Carlos Cassanelli explicó que “el cuadro llevó de siete a diez días”.

“Tenía agua en el pulmón, en el cerebro, un corazón graso aumentado” que “pesaba el doble de un hombre adulto normal”.

Al final, el forense concluyó que Diego Maradona padecía “una cardiopatía crónica por los antecedentes de ingesta de alcohol y drogas”.