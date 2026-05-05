Una situación inesperada marcó profundamente a Gianinna Maradona mientras manejaba. En medio de un momento de fuerte carga emocional, la radio de su auto comenzó a repetir una misma frase sin explicación aparente, lo que la llevó a detener la marcha y quebrarse en llanto.

Según su propio relato, el episodio no fue casual. Para ella, se trató de una señal de Diego Maradona, una forma de manifestación que siente cada vez más presente desde la muerte del exfutbolista.

Todo ocurrió en un instante límite. “Iba manejando y le dije: ‘Che, ya está, no puedo más’”, recordó. Fue entonces cuando la radio se “tildó” con una canción y comenzó a repetir una misma frase de manera insistente.

“Tuve que frenar porque me puse a llorar y a grabar. No me pasó nunca en la vida que una radio se tilde siempre con la misma frase”, contó, aún movilizada por lo vivido.

Gianinna y Diego Maradona

La canción en cuestión era de Los Piojos, un detalle que para ella no hizo más que reforzar la carga emocional del momento.

UNA CONEXIÓN QUE TRASCIENDE EL TIEMPO

No es la primera vez que Gianinna Maradona habla de este tipo de experiencias. En distintas oportunidades aseguró que siente a su padre cerca y que encuentra formas de conexión en situaciones cotidianas.

“Es una cosa espectacular como él se manifiesta. Es hermoso”, expresó en una entrevista, donde también reveló que suele pedir señales a través de la música cuando atraviesa momentos difíciles.

En paralelo a este proceso personal, la familia continúa enfocada en el reclamo de justicia por la muerte de Diego Maradona, causa en la que interviene el abogado Fernando Burlando.