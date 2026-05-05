Benjamín Vicuña pasó por Otro Día Perdido, el programa que conduce Mario Pergolini por eltrece, y no solo habló de sus proyectos, la serie El resto bien y la obra Secreto en la montaña, también de su vida personal.

En ese contexto, hizo referencia a los grandes amores de su historia y terminó protagonizando un momento desopilante cuando Pergolini lo expuso en vivo.

Cabe recordar que Vicuña estuvo una década en pareja con Carolina “Pampita” Ardohain, madre de sus cuatro hijos: Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio.

Benjamín Vicuña y Carolina “Pampita” Ardohain

También mantuvo una relación de casi seis años con la China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio.

Benjamín Vicuña y China Suárez

En la actualidad, el actor chileno está en pareja con Ana Espasandín desde hace más de dos años.

Benjamín Vicuña y Ana Espasandín

CUÁNTAS MUJERES IMPORTANTES TUVO EN LA VIDA BENJAMÍN VICUÑA

Todo comenzó cuando el actor recordó su curiosa colección de peluches: “Tenía más de cien, muchos más de cien peluches de hipopótamos. Pero pasó una cosa: una chica posterior…”, deslizó, dejando la frase abierta.

Rápido de reflejos, Mario Pergolini intervino con picardía: “¿Otra?”. Lejos de esquivar la pregunta, Vicuña respondió con naturalidad: “Han pasado 47 años de vida”, dando a entender que su historia amorosa fue extensa.

El conductor redobló la apuesta con humor: “Tengo 62 y tuve dos mujeres: mi mamá y mi mujer ahora”.

Benjamín Vicuña reveló cuántas mujeres importantes tuvo en su vida (captura de eltrece)

Fue entonces cuando el actor chileno lanzó una frase que descolocó a todos en el estudio: “Bueno, muy bien… yo tres”.

La respuesta generó un instante de silencio seguido de risas. Pergolini lo miró fijo, con complicidad, hasta que estallaron las carcajadas en el piso, incluido el propio Vicuña, que también se rió de su ocurrencia. “Vos también sos un…”, alcanzó a decir el conductor, sin terminar la frase.

Para cerrar, el actor sumó un remate que volvió a despertar risas: explicó que, cuando una de sus parejas se enteró de que los peluches de hipopótamos estaban vinculados a otra relación, decidió deshacerse de ellos. “Los exterminó. Guardé tres y los tienen mis hijos”, concluyó, entre risas.