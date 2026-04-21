Benjamín Vicuña fue una de las grandes figuras del estreno de “El Resto Bien”, donde se mostró acompañado por su novia Anita Espasandín y no ocultó la complicidad entre ambos.
La nueva serie, que Vicuña protagoniza junto a Daniel Hendler, llegará este jueves 23 de abril a Flow y pone el foco en la crisis masculina a los 50, con una mirada actual, irónica y reflexiva.
El evento contó con la presencia de gran parte del elenco, entre ellos Violeta Urtizberea, Ezequiel Campa, Mike Chouhy y Marina Bellati, además del director de la serie de 8 capítulos, Daniel Burman.
LAS FOTOS DEL ESTRENO DE “EL RESTO BIEN”