La historia que marcó a toda una generación y desafió los prejuicios de su época desembarca por primera vez en los escenarios argentinos. “Secreto en la montaña” tendrá su estreno el 7 de mayo en el Multiteatro, con un elenco de lujo encabezado por Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe.

Las entradas ya están a la venta a través de Plateanet y en la boletería del teatro, y la expectativa es enorme: la obra promete ser uno de los grandes sucesos del año en la cartelera porteña.

Un amor imposible en la inmensidad de la montaña

Bajo la dirección de Javier Daulte, referente indiscutido del teatro nacional, Vicuña y Lamothe se ponen en la piel de Jack Twist y Ennis del Mar, dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 mientras cuidan ovejas en el interior profundo de Estados Unidos. En medio de la soledad y el paisaje agreste, surge entre ellos un vínculo tan inesperado como prohibido para la época.

La obra, basada en el cuento de Annie Proulx y adaptada por Marcos Carnevale, recupera la esencia íntima y desgarradora del relato original: un amor que desafía el tiempo, las convenciones y el propio miedo.

“Uno no se enamora de quien quiere”, repiten los protagonistas, marcando el pulso de una historia donde la pasión y la culpa conviven con la ternura y el deseo de libertad.

Foto: prensa Secreto en la Montaña

Foto: prensa Secreto en la Montaña

Foto: prensa Secreto en la Montaña

Un elenco de primera y una producción ambiciosa

El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro, dos figuras que aportan solidez y profundidad a la puesta. La dirección de Daulte se destaca por su mirada sensible y su capacidad para articular emociones extremas sin perder cercanía con el público.

La producción, a cargo de Joaquín y Bautista Laviaguerre junto a Adrián Suar, apuesta a una puesta conmovedora, actual y visualmente potente, con diseño de escenografía de Tatiana Mladineo y Luciana Peralta Bó, iluminación de Matías Sendon, vestuario de Ana Markarian y música original de Dan Gillespie Sells.

Una historia de amor que desafía los mandatos

“Jack y Ennis no se propusieron enamorarse: el amor les ocurrió en el lugar perfecto, pero en el contexto inadecuado”, explicó Javier Daulte sobre el desafío de llevar este clásico moderno al teatro argentino.

La obra narra cómo, tras el final de la temporada en la montaña, cada uno intenta seguir el camino que la sociedad espera: Jack se casa y busca abrirse camino, Ennis también forma una familia. Pero la conexión entre ambos permanece intacta y, a lo largo de los años, se reencuentran en secreto, sosteniendo una relación marcada por la pasión, la culpa y los mandatos sociales que los obligan a vivir su verdad en las sombras.

Ficha artística y detalles de la obra

Elenco: Benjamín Vicuña, Esteban Lamothe, Laura Paredes, Roberto Castro

Dirección: Javier Daulte

Autor: Ashley Robinson

Adaptación: Marcos Carnevale

Basada en el cuento de: Annie Proulx

Canciones: Dan Gillespie Sells

Producción general: Adrián Suar, Joaquín Laviaguerre, Bautista Laviaguerre

“Secreto en la montaña” es presentada en Argentina a través de la Agencia Nancy Smith Literary Agency (Londres) y la Agencia Literaria F&F (Buenos Aires).

La obra promete ser una de las grandes apuestas del año y una experiencia teatral íntima, cruda y profundamente humana. El estreno será el 7 de mayo en el Multiteatro y las entradas ya están disponibles.