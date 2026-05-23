La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 25 hasta el 29 de mayo del 2026.

LUNES

Aries: La Luna en Virgo mejora vínculos y favorece encuentros sinceros. Compartir más tiempo con quien amás fortalecerá la relación y traerá mayor estabilidad emocional.

Tauro: La Luna en Virgo fortalece seguridad emocional y deseos de construir algo estable. Disfrutás el amor desde la calma, el cuidado mutuo y la confianza compartida.

Géminis: La Luna en Virgo te pide bajar la ansiedad y escuchar más al otro. La paciencia y el diálogo sincero mejorarán vínculos y resolverán diferencias afectivas.

Cáncer: El Sol en Piscis junto a la Luna en Virgo favorecen nuevas oportunidades amorosas. Es un buen momento para sanar heridas y comenzar relaciones más maduras.

Leo: La Luna en Virgo mejora la comunicación y favorece encuentros importantes. Expresar lo que sentís con claridad fortalecerá vínculos y abrirá nuevas oportunidades.

Virgo: La Luna en tu signo aumenta sensibilidad y necesidad de estabilidad emocional. Recuperás confianza en el amor y volvés a ilusionarte con nuevos proyectos afectivos.

Libra: La Luna en Virgo aporta paciencia y mejora la forma de relacionarte. Comprender tiempos y necesidades del otro fortalecerá vínculos y dará mayor tranquilidad.

Escorpio: La Luna en Virgo fortalece relaciones y te ayuda a construir vínculos más sólidos. El amor crece cuando dejás atrás desconfianzas y te abrís emocionalmente.

Sagitario: La Luna en Virgo favorece conversaciones sinceras y decisiones emocionales importantes. Aprender a escuchar mejor mejorará la conexión con quien amás.

Capricornio: La Luna en Virgo impulsa proyectos compartidos y fortalece vínculos estables. Es un período favorable para apostar al amor con mayor compromiso y confianza.

Acuario: La Luna en Virgo te ayuda a reorganizar emociones y comprender mejor lo que necesitás en una relación. El apoyo mutuo será clave para fortalecer vínculos.

Piscis: La Luna en Virgo activa deseos de estabilidad y proyectos a largo plazo. El amor se fortalece cuando compartís emociones sinceras y planes para el futuro.

MARTES

Aries: La Luna en Libra mejora el diálogo y favorece acuerdos amorosos importantes. Escuchar más a tu pareja fortalecerá el vínculo y traerá mayor armonía emocional.

Tauro: Luna en Libra despierta deseos de amor tranquilo y relaciones equilibradas. Es un buen momento para disfrutar encuentros sinceros y fortalecer vínculos afectivos.

Géminis: La Luna en Libra favorece conversaciones profundas y mejora la conexión emocional. Tu capacidad para escuchar y comprender fortalece relaciones importantes.

Cáncer: La Luna en Libra te impulsa a buscar acuerdos y estabilidad emocional. Compartir tiempo con quien amás traerá tranquilidad y nuevas ilusiones afectivas.

Leo: La Luna en Libra trae propuestas, encuentros y oportunidades amorosas positivas. Es un momento ideal para sanar heridas y abrirte nuevamente al amor.

Virgo: La Luna en Libra favorece vínculos sinceros y mejora tu capacidad para compartir emociones. Personas importantes valorarán tu apoyo y sensibilidad afectiva.

Libra: La Luna en tu signo aumenta optimismo, encanto y facilidad para conectar. El amor fluye mejor cuando confiás en lo que sentís y dejás actuar al corazón.

Escorpio: La Luna en Libra puede sensibilizarte más de lo habitual y llevarte a reflexionar sobre tus vínculos. Descansar y escuchar tus emociones será importante.

Sagitario: La Luna en Libra favorece encuentros románticos y nuevas conexiones emocionales. Personas cercanas aportan entusiasmo y ayudan a fortalecer tus relaciones.

Capricornio: La Luna en Libra puede generar dudas emocionales y necesidad de equilibrio afectivo. Hablar con sinceridad ayudará a resolver tensiones y fortalecer vínculos.

Acuario: La Luna en Libra impulsa deseos de compartir y abrirte más al amor. Buen momento para disfrutar vínculos sinceros y dejar atrás viejas inseguridades.

Piscis: La Luna en Libra mejora relaciones y favorece encuentros emocionales importantes. El amor se fortalece cuando expresás con claridad lo que verdaderamente sentís.

MIÉRCOLES

Aries: Ceres en Géminis mejora el diálogo amoroso y te anima a expresar deseos sin miedo. Una charla sincera fortalece vínculos y permite avanzar hacia relaciones más auténticas.

Tauro: Ceres en Géminis activa conversaciones necesarias para sanar relaciones afectivas. Encuentras equilibrio entre lo que das y recibes para sentirte más valorado.

Géminis: Ceres en tu signo aumenta tu encanto y facilita conexiones emocionales profundas. Surgen acuerdos amorosos y vínculos auténticos llenos de nuevas posibilidades.

Cáncer: Ceres en Géminis te ayuda a comprender mejor lo que siente tu pareja. Tu sensibilidad fortalece vínculos y genera una unión emocional mucho más estable y sincera.

Leo: Ceres en Géminis despierta ganas de compartir ideas y proyectos junto al amor. Una propuesta romántica cambia el rumbo emocional y mejora tus expectativas afectivas.

Virgo: Ceres en Géminis ordena tus emociones y mejora la comunicación afectiva. La claridad emocional fortalece la relación y trae momentos felices junto a quien amas.

Libra: Ceres en Géminis favorece encuentros, mensajes y reconciliaciones amorosas. Descubres una oportunidad afectiva que devuelve ilusión y ganas de volver a confiar.

Escorpio: Ceres en Géminis despierta deseos de hablar claro y sanar heridas emocionales del pasado. Encuentras equilibrio y paz para vivir relaciones mucho más sinceras.

Sagitario: Ceres en Géminis activa relaciones importantes y mejora acuerdos emocionales. Un vínculo toma fuerza y se proyecta hacia un futuro lleno de estabilidad y deseo.

Capricornio: Ceres en Géminis te ayuda a expresar emociones que antes guardabas demasiado. Recuperas seguridad, pasión y confianza en vínculos que parecían distantes.

Acuario: Ceres en Géminis favorece nuevas conexiones y encuentros inesperados en el amor. Celebras momentos felices y compartes emociones con personas muy importantes.

Piscis: Ceres en Géminis te impulsa a abrirte emocionalmente y confiar mucho más en el amor. Conversaciones pendientes traen claridad y renovación a tus relaciones.

JUEVES

Aries: La Luna en Escorpio despierta deseos intensos y fortalece tu magnetismo emocional. Te animas a expresar lo que sientes y vivir conexiones profundas con pasión y entrega.

Tauro: La Luna en Escorpio, tu signo opuesto, intensifica el deseo y las emociones. El amor toma fuerza y aparecen encuentros apasionados que cambian tu manera de sentir.

Géminis: La Luna en Escorpio puede incomodarte emocionalmente y llevarte a replantear vínculos. Será importante hablar menos y sentir más para evitar malentendidos amorosos.

Cáncer: La Luna en Escorpio activa encuentros románticos y emociones intensas. Recuperas la ilusión y vuelves a confiar en el amor con una sensibilidad más profunda y sincera.

Leo: La Luna en Escorpio te conecta con deseos profundos y emociones verdaderas. Escuchar tus sentimientos será clave para mejorar relaciones y sanar tensiones afectivas.

Virgo: La Luna en Escorpio aumenta el deseo, la sensibilidad y las ganas de compartir afecto. Personas importantes te demuestran amor y aparecen respuestas emocionales positivas.

Libra: La Luna en Escorpio te impulsa a avanzar en romances y vínculos más sinceros. Cambian tus prioridades afectivas y aparecen oportunidades para disfrutar el amor intensamente.

Escorpio: La Luna en tu signo potencia tu magnetismo y fortalece tu seguridad emocional. Es un gran momento para conquistar, expresar deseos y vivir el amor con intensidad.

Sagitario: La Luna en Escorpio te lleva a reflexionar sobre relaciones y sentimientos pendientes. El amor necesita tiempo, profundidad y decisiones tomadas desde la sinceridad emocional.

Capricornio: La Luna en Escorpio fortalece vínculos sinceros y despierta deseos compartidos. Personas cercanas te brindan apoyo emocional y mayor confianza para amar libremente.

Acuario: La Luna en Escorpio puede generar tensiones o emociones difíciles de manejar. Escuchar lo que sientes y actuar con calma ayudará a mejorar tus relaciones afectivas.

Piscis: La Luna en Escorpio favorece decisiones importantes en el amor y conexiones profundas. Tu intuición será la mejor guía para abrir nuevas puertas emocionales y afectivas.

VIERNES

Aries: La luna llena despierta emociones intensas y te anima a comprometerte más en el amor. El diálogo sincero mejora vínculos y fortalece relaciones que buscan crecer con verdad.

Tauro: La luna llena moviliza sentimientos profundos y te impulsa a resolver conflictos afectivos. Una charla pendiente o un viaje ayuda a ordenar emociones y recuperar confianza.

Géminis: La luna llena fortalece vínculos y te invita a confiar más en quien amas. Las relaciones avanzan con entusiasmo y seguridad emocional para disfrutar momentos compartidos.

Cáncer: La luna llena aumenta tu sensibilidad y te permite expresar emociones guardadas. Tu alegría fortalece vínculos y genera encuentros románticos llenos de comprensión mutua.

Leo: La luna llena en Sagitario despierta pasión y deseos intensos difíciles de ocultar. Canaliza tu energía en relaciones sinceras y evita juegos emocionales innecesarios.

Virgo: La luna llena puede sensibilizarte demasiado y hacerte buscar refugio emocional. El amor verdadero aporta calma, estabilidad y contención en momentos de mayor intensidad.

Libra: La luna llena activa emociones familiares y te lleva a decir lo que sientes sin filtros. Tus palabras sinceras ordenan vínculos y mejoran relaciones importantes para tu vida.

Escorpio: La luna llena despierta tu magnetismo y fortalece deseos intensos en el amor. Abres tu corazón con confianza y permites que nuevas emociones entren en tu vida.

Sagitario: La luna llena en tu signo expande emociones y te conecta con una pasión auténtica. Reconoces qué vínculo merece tu entrega y qué historia debe quedar atrás.

Capricornio: La luna llena te pide paciencia para ordenar emociones y sanar vínculos pendientes. Tomas decisiones afectivas necesarias para recuperar estabilidad y tranquilidad emocional.

Acuario: La luna llena en Sagitario trae entusiasmo, alegría y nuevas oportunidades amorosas. Fantasías y deseos compartidos pueden convertirse en experiencias reales y felices.

Piscis: La luna llena en Sagitario puede desordenar emociones y llevarte a tomar distancia. Un viaje o proyecto romántico ayuda a renovar tu energía afectiva y emocional.