La última semana de enero llega con Luna creciente, una fase que impulsa el movimiento, las decisiones y la expansión personal.
En este contexto energético, Jimena La Torre, astróloga de Ciudad Magazine, compartió sus predicciones y la carta del tarot que guía a cada signo del zodíaco entre el 25 y el 31 de enero.
Trabajo, amor, dinero y vínculos se ven atravesados por esta lunación que invita a tomar impulso y ordenar prioridades.
Aries (21/3 al 20/4)
La Luna creciente enciende tu fuego interno y te empuja a accionar sin vueltas. Tus ideas necesitan movimiento y desafío.Carta de la suerte: Cinco de Bastos — competencia sana y coraje para defender tu lugar.
Tauro (21/4 al 21/5)
Los proyectos comienzan a fluir con mayor claridad. En el amor, vuelve la confianza en lo estable y duradero.Carta de la suerte: El Mundo — orden, cierre positivo y estabilidad.
Géminis (22/5 al 21/6)
Semana ideal para elegir mejor tus alianzas. Cortás con lo que resta y ganás foco mental.Carta de la suerte: As de Espadas — decisión firme y verdad reveladora.
Cáncer (22/6 al 22/7)
Recuperás energía emocional y aprendés a administrarla mejor. La familia funciona como refugio y sostén.Carta de la suerte: Seis de Copas — amor, contención y equilibrio afectivo.
Leo (23/7 al 22/8)
El trabajo se activa con propuestas y apoyos sinceros. Mostrar tu valor abre nuevas puertas.Carta de la suerte: Cuatro de Oros — solidez, presencia y seguridad.
Virgo (23/8 al 22/9)
Ordenar y avanzar te devuelve confianza. Todo fluye cuando respetás tu propio ritmo.Carta de la suerte: Ocho de Bastos — avances rápidos y sensación de eje interno.
Libra (23/9 al 22/10)
Semana fértil para ideas, proyectos creativos y nuevas ilusiones. Lo que iniciás ahora tiene proyección real.Carta de la suerte: As de Oros — oportunidad concreta que empieza a crecer.
Escorpio (23/10 al 22/11)
Llegan respuestas laborales y contactos clave. Ordenar el dinero te devuelve tranquilidad y control.Carta de la suerte: Cuatro de Oros — estabilidad y manejo consciente de recursos.
Sagitario (23/11 al 22/12)
El foco es fundamental. Si evitás dispersarte, avanzás con firmeza hacia tus objetivos.Carta de la suerte: Nueve de Oros — logros personales y autonomía.
Capricornio (23/12 al 20/1)
La Luna creciente favorece el amor y los vínculos. Disfrutar también es crecer.Carta de la suerte: Diez de Oros — bienestar compartido y seguridad emocional.
Acuario (21/1 al 19/2)
Semana luminosa, creativa y liviana. Propuestas afectivas y planes familiares renuevan tu energía.Carta de la suerte: El Mundo — expansión y concreción.
Piscis (20/2 al 20/3)
Momento clave para ordenar, firmar acuerdos y definir rumbo. Cada decisión suma poder personal.Carta de la suerte: Dos de Oros — equilibrio, negociación y buenos acuerdos.