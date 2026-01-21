La última semana de enero llega con Luna creciente, una fase que impulsa el movimiento, las decisiones y la expansión personal.

En este contexto energético, Jimena La Torre, astróloga de Ciudad Magazine, compartió sus predicciones y la carta del tarot que guía a cada signo del zodíaco entre el 25 y el 31 de enero.

Trabajo, amor, dinero y vínculos se ven atravesados por esta lunación que invita a tomar impulso y ordenar prioridades.

Foto: IA

Aries (21/3 al 20/4)

La Luna creciente enciende tu fuego interno y te empuja a accionar sin vueltas. Tus ideas necesitan movimiento y desafío.Carta de la suerte: Cinco de Bastos — competencia sana y coraje para defender tu lugar.

Tauro (21/4 al 21/5)

Los proyectos comienzan a fluir con mayor claridad. En el amor, vuelve la confianza en lo estable y duradero.Carta de la suerte: El Mundo — orden, cierre positivo y estabilidad.

Géminis (22/5 al 21/6)

Semana ideal para elegir mejor tus alianzas. Cortás con lo que resta y ganás foco mental.Carta de la suerte: As de Espadas — decisión firme y verdad reveladora.

Cáncer (22/6 al 22/7)

Recuperás energía emocional y aprendés a administrarla mejor. La familia funciona como refugio y sostén.Carta de la suerte: Seis de Copas — amor, contención y equilibrio afectivo.

Leo (23/7 al 22/8)

El trabajo se activa con propuestas y apoyos sinceros. Mostrar tu valor abre nuevas puertas.Carta de la suerte: Cuatro de Oros — solidez, presencia y seguridad.

Virgo (23/8 al 22/9)

Ordenar y avanzar te devuelve confianza. Todo fluye cuando respetás tu propio ritmo.Carta de la suerte: Ocho de Bastos — avances rápidos y sensación de eje interno.

Libra (23/9 al 22/10)

Semana fértil para ideas, proyectos creativos y nuevas ilusiones. Lo que iniciás ahora tiene proyección real.Carta de la suerte: As de Oros — oportunidad concreta que empieza a crecer.

Escorpio (23/10 al 22/11)

Llegan respuestas laborales y contactos clave. Ordenar el dinero te devuelve tranquilidad y control.Carta de la suerte: Cuatro de Oros — estabilidad y manejo consciente de recursos.

Sagitario (23/11 al 22/12)

El foco es fundamental. Si evitás dispersarte, avanzás con firmeza hacia tus objetivos.Carta de la suerte: Nueve de Oros — logros personales y autonomía.

Capricornio (23/12 al 20/1)

La Luna creciente favorece el amor y los vínculos. Disfrutar también es crecer.Carta de la suerte: Diez de Oros — bienestar compartido y seguridad emocional.

Acuario (21/1 al 19/2)

Semana luminosa, creativa y liviana. Propuestas afectivas y planes familiares renuevan tu energía.Carta de la suerte: El Mundo — expansión y concreción.

Piscis (20/2 al 20/3)

Momento clave para ordenar, firmar acuerdos y definir rumbo. Cada decisión suma poder personal.Carta de la suerte: Dos de Oros — equilibrio, negociación y buenos acuerdos.