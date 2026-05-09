La astróloga y tarotista Jimena La Torre adelanta qué le sucederá a cada signo del Zodíaco desde el 11 hasta el 15 de mayo del 2026.
LUNES
Aries: Con luna en Piscis renovás vínculos y reorganizás proyectos compartidos. La sensibilidad mejora acuerdos y ayuda a construir relaciones más profundas y sinceras.
Tauro: La luna en Piscis favorece el diálogo y permite resolver diferencias emocionales. Hablás con claridad y encontrás equilibrio en vínculos importantes y necesarios.
Géminis: La luna en Piscis impulsa encuentros, charlas sinceras y momentos especiales con personas importantes. Buen día para fortalecer vínculos y organizar nuevos planes.
Cáncer: La luna en Piscis aumenta tu sensibilidad y te lleva a acompañar a quienes necesitan apoyo. Tu capacidad de escucha mejora relaciones y genera cercanía emocional.
Leo: La luna en Piscis despierta empatía y ganas de ayudar a personas cercanas. Encontrás nuevas maneras de conectar emocionalmente y fortalecer vínculos importantes.
Virgo: La luna en Piscis mejora tu bienestar emocional y fortalece relaciones importantes. Es momento de ordenar sentimientos y construir vínculos más auténticos y claros.
Libra: La luna en Piscis ayuda a descubrir verdades emocionales y transformar vínculos. Cambiás la forma de relacionarte y abrís espacio a nuevas oportunidades afectivas.
Escorpio: La luna en Piscis favorece cierres necesarios y nuevas oportunidades emocionales. Dejás atrás situaciones agotadoras y fortalecés vínculos más sinceros y positivos.
Sagitario: La luna en Piscis impulsa planes compartidos y momentos especiales con personas importantes. Buen día para organizar viajes o proyectos vinculados al amor.
Capricornio: La luna en Piscis aumenta la sensibilidad y puede generar confusiones emocionales. Escuchar con atención ayuda a evitar malos entendidos y mejorar relaciones.
Acuario: La luna en Piscis impulsa cambios emocionales y nuevas formas de vincularte. Descubrís situaciones importantes que te ayudan a dejar atrás lo que no funciona.
Piscis: Con luna en tu signo aumentan la intuición y la necesidad de compartir sentimientos. Organizás planes a futuro y fortalecés vínculos desde la confianza emocional.
MARTES
Aries: Mercurio en Géminis acelera acuerdos, reuniones y decisiones laborales. Tus ideas encuentran respaldo y lográs comunicar proyectos con claridad, rapidez y una visión mucho más estratégica.
Tauro: Este tránsito mejora negociaciones económicas y fortalece decisiones vinculadas al trabajo. Mercurio en Géminis aporta flexibilidad mental para adaptarte mejor a nuevas oportunidades profesionales.
Géminis: Mercurio en tu signo potencia comunicación, creatividad y capacidad de negociación. Excelente momento para entrevistas, acuerdos y proyectos donde debas mostrar ideas con rapidez y seguridad.
Cáncer: Mercurio en Géminis favorece análisis internos y planificación estratégica. Pensar antes de actuar mejora decisiones laborales y permite resolver pendientes con mayor claridad y organización.
Leo: Este tránsito impulsa proyectos grupales, reuniones y vínculos profesionales. Mercurio en Géminis favorece alianzas inteligentes y decisiones rápidas que mejoran tu crecimiento laboral sostenido.
Virgo: Mercurio en Géminis activa temas profesionales y decisiones importantes en el trabajo. Tu capacidad analítica se fortalece y aparecen oportunidades para destacarte con ideas innovadoras y prácticas.
Libra: Este tránsito favorece estudios, viajes y expansión profesional. Mercurio en Géminis impulsa nuevas estrategias laborales y mejora tu capacidad para negociar acuerdos importantes con claridad.
Escorpio: Mercurio en Géminis impulsa revisión de acuerdos, inversiones y recursos compartidos. Analizar mejor cada propuesta fortalece decisiones laborales y mejora tu estabilidad económica futura.
Sagitario: Este tránsito activa asociaciones y negociaciones laborales importantes. Mercurio en Géminis favorece diálogos productivos y acuerdos estratégicos que impulsan crecimiento profesional sostenido.
Capricornio: Mercurio en Géminis mejora organización, productividad y resolución de tareas. Incorporar nuevas herramientas o métodos laborales permite optimizar resultados y avanzar con más eficiencia.
Acuario: Este tránsito impulsa creatividad, innovación y comunicación en proyectos laborales. Mercurio en Géminis favorece ideas originales y oportunidades que fortalecen tu crecimiento profesional.
Piscis: Mercurio en Géminis activa temas vinculados al hogar y organización laboral. Replantear estructuras y mejorar la comunicación permite avanzar con más estabilidad y claridad profesional.
MIÉRCOLES
Aries: La luna en Géminis impulsa reuniones, acuerdos y nuevas ideas laborales. Buen momento para hablar claro, resolver pendientes y avanzar con mayor dinamismo.
Tauro: La luna en Géminis favorece cambios en proyectos y mejora tu comunicación laboral. Ideas nuevas te ayudan a encontrar soluciones prácticas y avanzar con confianza.
Géminis: Con la luna en tu signo aumentan las oportunidades, contactos y propuestas. Tu capacidad para comunicarte abre puertas y fortalece proyectos importantes.
Cáncer: La luna en Géminis te ayuda a ordenar pensamientos y resolver temas laborales pendientes. Escuchar nuevas ideas mejora vínculos y decisiones profesionales.
Leo: La luna en Géminis activa encuentros, negociaciones y proyectos compartidos. Tu creatividad se potencia y aparecen oportunidades para destacarte profesionalmente.
Virgo: La luna en Géminis favorece organización, reuniones y acuerdos laborales. Buen día para ordenar tareas pendientes y proyectar nuevas metas profesionales.
Libra: La luna en Géminis impulsa viajes, contactos y nuevas propuestas profesionales. Tu capacidad diplomática ayuda a resolver diferencias y mejorar vínculos laborales.
Escorpio: La luna en Géminis impulsa cambios positivos en el trabajo y mejora negociaciones pendientes. Nuevas ideas permiten reorganizar proyectos con mayor claridad.
Sagitario: La luna en Géminis activa acuerdos, sociedades y conversaciones importantes. Es momento de escuchar propuestas y avanzar con mayor flexibilidad profesional.
Capricornio: La luna en Géminis favorece nuevas estrategias laborales y mejora la productividad. Organizar prioridades permite resolver pendientes con mejores resultados.
Acuario: La luna en Géminis estimula creatividad, comunicación y proyectos innovadores. Contactos importantes ayudan a impulsar ideas y fortalecer planes laborales.
Piscis: La luna en Géminis impulsa cambios en el hogar y decisiones laborales importantes. Será clave mantener el foco y organizar mejor tus tiempos y prioridades.
JUEVES
Aries: Vesta en Aries impulsa liderazgo y enfoque absoluto en proyectos laborales. Recuperás motivación para iniciar cambios y avanzar con autonomía y determinación.
Tauro: Vesta en Aries activa nuevas metas profesionales y mejora tu capacidad para sostener proyectos importantes. Tu constancia permite avanzar con más seguridad económica.
Géminis: Vesta en Aries favorece ideas innovadoras y decisiones rápidas en el trabajo. Nuevos contactos impulsan proyectos que crecen gracias a tu iniciativa y creatividad.
Cáncer: Vesta en Aries impulsa cambios laborales importantes y fortalece tu confianza profesional. Es tiempo de asumir desafíos con mayor seguridad y visión de crecimiento.
Leo: Vesta en Aries potencia liderazgo, creatividad y ambición profesional. Lográs destacarte en proyectos nuevos gracias a tu capacidad para actuar con decisión y firmeza.
Virgo: Vesta en Aries mejora la organización laboral y te ayuda a enfocarte en prioridades concretas. Es momento de trabajar con disciplina y avanzar hacia nuevas metas.
Libra: Vesta en Aries impulsa acuerdos y asociaciones laborales dinámicas. Nuevas propuestas generan crecimiento y te ayudan a fortalecer vínculos profesionales importantes.
Escorpio: Vesta en Aries activa tu ambición y mejora decisiones relacionadas con trabajo y dinero. Tu capacidad estratégica permite avanzar con seguridad y resultados sólidos.
Sagitario: Vesta en Aries impulsa proyectos personales y nuevas oportunidades profesionales. La motivación crece y aparecen desafíos que te ayudan a expandir horizontes laborales.
Capricornio: Vesta en Aries fortalece tu determinación y mejora proyectos de largo plazo. Es tiempo de actuar con confianza para consolidar logros profesionales importantes.
Acuario: Vesta en Aries favorece nuevas ideas, acuerdos y conexiones laborales. Tu iniciativa impulsa proyectos innovadores que generan reconocimiento y crecimiento sostenido.
Piscis: Vesta en Aries impulsa decisiones económicas y fortalece tu compromiso profesional. Organizás mejor tus recursos y avanzás hacia objetivos más concretos y estables.
VIERNES
Aries: La luna nueva en Tauro impulsa mejoras económicas y nuevas decisiones laborales. Buen momento para iniciar proyectos con más estabilidad y objetivos concretos.
Tauro: La luna nueva en tu signo marca comienzos importantes y fortalece tu seguridad profesional. Es tiempo de apostar por proyectos sólidos y crecimiento sostenido.
Géminis: La luna nueva en Tauro favorece planificación, estrategia y decisiones laborales más firmes. Organizar recursos será clave para avanzar con tranquilidad y orden.
Cáncer: La luna nueva en Tauro impulsa proyectos grupales y acuerdos laborales positivos. Personas cercanas ayudan a fortalecer planes de crecimiento a largo plazo.
Leo: La luna nueva en Tauro activa oportunidades profesionales y mejora tu imagen laboral. La constancia permite consolidar proyectos y obtener reconocimiento importante.
Virgo: La luna nueva en Tauro favorece crecimiento laboral, estudios y nuevos desafíos. Es momento de construir metas concretas con paciencia y mayor seguridad económica.
Libra: La luna nueva en Tauro ayuda a reorganizar recursos y fortalecer acuerdos laborales. Nuevas decisiones aportan estabilidad y mejores oportunidades de crecimiento.
Escorpio: La luna nueva en Tauro impulsa asociaciones y proyectos compartidos. Trabajar en equipo será clave para lograr acuerdos beneficiosos y resultados duraderos.
Sagitario: La luna nueva en Tauro mejora tu rutina laboral y ayuda a organizar prioridades. Nuevos hábitos impulsan productividad y crecimiento profesional sostenido.
Capricornio: La luna nueva en Tauro potencia creatividad y proyectos laborales sólidos. Apostar por ideas concretas permitirá avanzar con estabilidad y reconocimiento futuro.
Acuario: La luna nueva en Tauro impulsa cambios importantes en temas laborales y económicos. Fortalecer bases permitirá avanzar con mayor seguridad y mejores resultados.
Piscis: La luna nueva en Tauro favorece acuerdos, reuniones y nuevas ideas laborales. Tu capacidad para comunicar proyectos mejora vínculos y oportunidades profesionales.