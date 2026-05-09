La producción de Mirtha Legrand ya tiene todo listo para las mesaza de este fin de semana con el regreso de la Chiqui tras tres semanas ausente; una nueva emisión se viene con La Noche de Mirtha con sus respectivos invitados de lujo.

Mirtha, ya recuperada de la bronquitis que la afectó, marcará agenda una vez más desde las 21:30 por la pantalla de eltrece; la diva estará sentada en su vuelta junto al actor y nuevo conductor deLa Jaula de la Moda (de lunes a viernes a las 19 horas por Ciudad Magazine), Mariano Martínez.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 9 de mayo del 2026 (Foto: captura de Instagram/@lamesazarg).

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana la reconocida actriz y cantante argentina Elena Roger, la comediante e integrante de La Chicas de la Culpa Fer Metilli y el actor Juan Leyrado.

LAS FOTOS DE MIRTHA LEGRAND EN SU REGRESO A LAS GRABACIONES DE SUS PROGRAMAS

Después de tres fines de semana alejada de la televisión por un cuadro gripal, Mirtha Legrand regresó el último viernes a los estudios de eltrece para grabar una nueva emisión de La noche de Mirtha.

Desde Ciudad te mostramos las fotos de la diva, quien reapareció sonriente, elegante y de muy buen ánimo, en un regreso que generó alivio y entusiasmo entre sus seguidores. Vestida con un elegante conjunto y fiel a su estilo, la conductora volvió a demostrar por qué sigue siendo una de las figuras más queridas y vigentes de la televisión argentina.

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