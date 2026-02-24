El festejo por los 99 años de Mirtha Legrand puso en su cabal dimensión a la figura de la diva, que desde niña fue protagonista de grandes hitos de la historia argentina, como la inauguración del Obelisco.

“Yo se lo cuento a mi hija y no me cree. ¡Es prehistoria! Nuestros padres nos trajeron a la inauguración, yo tenía 9 años. Me acuerdo perfectamente porque fue un acontecimiento“, había contado la conductora de La Noche de Mirtha.

Pero más allá de su testimonio, lo cierto es que Moria Casán se quedó anonadada al ver que había una foto del 23 de marzo de 1936, cuando se presentó el icónico monumento en la intersección de las avenidas 9 de Julio y Corrientes para festejar el cuarto centenario de la fundación de Buenos Aires.

Mirtha Legrand en la inauguración del Obelisco, en 1936.

“Acá tenemos una foto de Mirtha en la inauguración del Obelisco, impresionante”, exclamó la One.

El halago de Moria Casán a Mirtha Legrand

Por eso, la conductora de La Mañana con Moria reconoció: “Uno empieza a reconocer que esa persona que está delante tuyo es centenaria, así que es muy fuerte, es una leyenda”,